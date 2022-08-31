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【業績｜內房股】潤地：收併購不考慮平台　中期按年少賺19.2%　中期息增至0.182元人幣（第二版）

股市 20:03 2022/08/31

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【業績｜內房股】潤地中期按年少賺19.2%　中期息增5.2%至0.182元人幣

華潤置地 （01109） 公布中期業績。截至6月30日止，內房股潤地公司擁有人應佔溢利106.03億元人民幣，按年減少19.22%，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為101.6億元人民幣，按年增長2.6%，每股股股東應佔溢利為1.49元人民幣，派中期息0.182元人民幣（折合每股0.208港元），按年增加5.2%。

管理層表示，今年是房地產市場的轉折點，雖然長期向好，但短期承壓，有不確定性，優質城市項目的表現會相對穩定。隨行業集中度提升，認為優質房企仍有大的空間，潤地會深根於一綫及強二綫城市，也會持續降本增效。

拿地方面，潤地指，堅持穩健投資策略，量入為出，以現金流為王，會重點在一二綫城市拿地，預期下半年土地市場分化，政府會加大推出優質土地，但主要以低槓桿的國企央企參與為主，故土地競爭環境緩和。

問及收併購，管理層指，集團積極主動廣泛接觸收併購的機會，但同時嚴謹慎重做預判和決策，除了標的要在核心城市及區域，集團亦重視控制交易風險，會以項目收併購為主，不考慮平台。

集團已有接觸一些收併購項目，部份是股、債權的資產狀況較複雜，而且，公開土地市場競爭相對緩和，收併購未必較公開買地性價比高。

潤地下半年可售貨源4306億元，其中85%位於一二綫城市。

綜合毛利率跌至26.9%

期內，綜合營業額為728.9億元人民幣，按年跌1.1%，其中開發物業營業額為593.7億元人民幣，下降2.6%；投資物業（包括酒店經營）收益為76.0億元人民幣，減少8.2%，如剔除租金減免影響，按年升10.5%。

毛利196.36億元人民幣，按年跌15.03%，綜合毛利率為26.9%，比去年同期的31.3%有所下降。其中，開發物業毛利率由27.1%下降為22.8%；投資物業（包括酒店經營）毛利率由69.8%下降至65.5%。

上半年實現簽約額1210.4億元人民幣，按年下跌26.6%，實現簽約面積587萬平方米，較去年同期下降39%。截至6月30日，集團併表已銷售尚未結算的簽約額為2328億元人民幣，有待陸續結算。其中，已鎖定於下半年結算的開發物業營業額達920億元人民幣。另有非併表已銷售未結算簽約額1397.6億元人民幣，其中，644億元人民幣將於下半年結算。

上半年集團新增土儲計容面積380萬平方米。截至6月底，總土地儲備約6614萬平方米。

（第二版加入業績會內容）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 華潤置地（01109）

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