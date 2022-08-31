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【業績｜內房股】潤地中期按年少賺19.2%　中期息增5.2%至0.182元人幣

股市 07:43 2022/08/31

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【業績｜內房股】潤地中期按年少賺19.2%　中期息增5.2%至0.182元人幣

華潤置地 （01109） 公布中期業績。截至6月30日止，內房股潤地公司擁有人應佔溢利106.03億元人民幣，按年減少19.22%，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為101.6億元人民幣，按年增長2.6%，每股股股東應佔溢利為1.49元人民幣，派中期息0.182元人民幣（折合每股0.208港元），按年增加5.2%。

期內，綜合營業額為728.9億元人民幣，按年跌1.1%，其中開發物業營業額為593.7億元人民幣，下降2.6%；投資物業（包括酒店經營）收益為76.0億元人民幣，減少8.2%，如剔除租金減免影響，按年升10.5%。

毛利196.36億元人民幣，按年跌15.03%，綜合毛利率為26.9%，比去年同期的31.3%有所下降。其中，開發物業毛利率由27.1%下降為22.8%；投資物業（包括酒店經營）毛利率由69.8%下降至65.5%。

上半年實現簽約額1210.4億元人民幣，按年下跌26.6%，實現簽約面積587萬平方米，較去年同期下降39%。截至6月30日，集團併表已銷售尚未結算的簽約額為2328億元人民幣，有待陸續結算。其中，已鎖定於下半年結算的開發物業營業額達920億元人民幣。另有非併表已銷售未結算簽約額1397.6億元人民幣，其中，644億元人民幣將於下半年結算。

上半年集團新增土儲計容面積380萬平方米。截至6月底，總土地儲備約6614萬平方米。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 華潤置地（01109）

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