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【新股IPO】微醫傳將重新考慮來港上市最快明年上半年重啟 未來數月向港交所徵求上市意見

股樓投資 17:27 2022/08/31

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騰訊（00700）有份投資的微醫原於去年4月遞交來港上市申請，惟後來有指公司受互聯網平台監管要求收窄的影響，短期內難以完成上市。不過，微醫來港上市的消息傳了多年，也見公司欲上市的決心，最新消息指微醫正重新就潛在來港上市計劃進行早期準備，預計最快明年上半年進行。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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據悉，微醫將於未來數月向港交所徵求上市前意見，包括了解在內地監管實施新規底下，目前是否仍適合在港交所上市。此外，目前微醫還未決定估值以及最終集資規模。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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記者：張以正

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