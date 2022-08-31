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【新股IPO】鋰電製造商中創新航最快周四進行上市聆訊　擬集資最多156億

股樓投資 16:53 2022/08/31

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消息指，中國鋰電池生產商中創新航科技將於本周四進行上市聆訊，並計劃集資最多20億美元（約156億港元）。該公司於今年3月遞交來港上市申請，而中證監早前已核准中創新航科技發行不超過3.03億股境外上市外資股。稍早前，有傳中創新航計劃集資15億美元（約117億港元），華泰國際為獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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中創新航成立於2007年，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池以及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發。目前，公司在常州、洛陽、廈門、成都、武漢以及合肥設立產業基地，在十四五期間，公司規劃產能超過500GWh。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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記者：張以正

 

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