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【消費調查】去年近75%港人購買有機食品 按年升11.2%創歷年新高 香港出產食品撼贏歐美

理財智慧 08:01 2022/08/31

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隨著港人更注重健康，本港有機食品市場愈來愈大。一項調查顯示，有74.5%的受訪者在2021年「有購買有機食品」，與2020年數字相比( 63.3%）顯著上升11.2%，創下歷年新高。在有機食品產地方面，香港連續四年蟬聯本港市民的首選。

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

以上名為《香港消費者購買有機產品的行為研究》的調查由香港有機資源中心進行，調查於2022年6月4日至30日期間以面對面訪問的形式，在全港18區的濕街市及超級市場附近75個地點進行，成功訪問共811名市民，了解他們在2021年疫情期間購買有機產品的習慣及消費金額等的改變和趨勢，務求為業界提供更具參考價值的有機消費市場預測。

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調查結果顯示，市民已逐漸適應疫情新常態。近九成（89.9%）受訪市民表示疫情對購買有機產品沒有影響，只有一成（10%）受訪者表示因應2021年疫情而增加購買有機產品，相比2020年有約近六成（59.7%）受訪者表示疫情使他們更關注有機產品的數字大幅下降，反映疫情已不再是影響消費者購買有機產品意欲的因素。


而促使受訪者選購有機食品的主要因素依次為「健康」（97%），上升22.6%；「食品安全」（94%），上升18.2% 及「沒有化學農藥及肥料」（89.7%），上升26.5%，可見市民對食品質素及個人健康更為重視。

 


調查數據還顯示有74.5%的受訪者在過去一年「有購買有機食品」，與2020年數字相比( 63.3%）顯著上升11.2%，創下歷年新高，相信市民已逐步適應疫情新常態，開始回復購買力，同時亦反映有機食品市場已恢復疫情前的狀態。

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受訪者購買的有機食品種類以有機蔬菜（88.7%）和有機水果（65.7%）最受歡迎，但比2020年稍微減少0.7%及4.3%，而「有機乳製品」及「有機肉類」對比2020年都有明顯下降，分別下跌15.9% 及25.3%，相信與2021年中放寬限聚令，市民多選擇外出用餐有關。

以調查結果推算，2021年香港家庭平均每月用於購買有機產品的總開支達6.5億元，全年消費總金額高達約77億元，對比2020年約76億元，略微上升15萬元，升幅約為2%。

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 在有機食品產地方面，香港連續四年蟬聯本港市民的首選。逾75%受訪者表示會選購香港出產的有機食品；其次是歐洲及美國，分別佔受訪人數50.8%及43.2%。調查數據顯示，與世界各地機構發出的有機認證標籤相比，香港有機資源中心的標籤最為受訪者認識，有超過八成受訪者（84.4%）能正確辨認本中心的標籤，與2020年相比大幅提升26.8%。

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記者：陳詠妍

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