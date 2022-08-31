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【ET開市直擊】股神沽比亞迪散戶怎自保？三大內銀業績解讀（附Time code）

股市 11:23 2022/08/31

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比亞迪 （01211） 業績上日出爐，由於憧憬已提前反映，績後股價繼續偏軟，收市失守250天綫，誰知收市傳來消息，股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股，套現逾3.6億，比亞迪形勢兇險，持貨散戶如何自保？三大內銀股業績出爐，中行 （03988） 、建行 （00939） 、工行 （01398） 純利齊齊按年升，惟不良貸款齊升，內銀股前景如何？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。

Time code
00：23 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：22 - 亞太股市早段市況速報
03：35 - 美股未見底    中長綫部署要留意第四季情況
06：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：38 - 市場會觀望救市消息    未足以令大市上升
13：02 - 港股難升難大跌     有機會慢慢靠近19000點
13：31 - 內房問題未解決     港股乏上升動力
16：07 - 股神沽貨     300元料是比亞迪 （01211） 短期頂部
17：20 - 比亞迪 （01211） 短綫策略分析
18：07 - 股神巴菲特沽貨料考慮比亞迪 （01211） 高估值或內部資金調配
22：05 - 內銀股業績、股價受累內房影響不算大
25：00 - 四大內銀業績中規中矩   
25：39 - 內銀股未必為救內房減派息   料盈利增長會減弱
26：50 - 內銀股非利息收入    手續費、佣金及保險業務收入增長動力減弱       
28：56 - 港股開市前市況速報
29：25 - ET個股推介：領展 （00823）
34：31 - 港股開市初段市況速報
35：22 - 觀眾問股：中行 （03988） 有少量貨蝕10%怎部署？ 內銀股中長缐投資策略應如何部署？
37：51 - 觀眾問股：中海油 （00883） 短期有冇機會重回10元以下水平？ 好想入貨候低買
39：32 - 觀眾問股：人民幣貶值點睇？ 影響中國移動 （00941） 派息？
41：55 - 人民幣貶值 內銀股會否減派息？
44：45 - 內地8月份PMI速報
44：00 - 人民幣匯率對中國移動 （00941） 現金流影響不大   取決於中國經濟及用戶增長量 
46：49 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 玩完未？
49：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 267元貨幾多錢沽？  300元有貨點算好？
51：20 - 觀眾問股：領展 （00823） 、盈富基金 （02800） 中長線邊隻較好？
52：50 - 觀眾問股：快手 （01024） 78元有貨應止蝕定等反彈？  如等反彈可期望彈至咩位？
54：48 - 觀眾問股：領展 （00823） 幾錢可買入？
55：50 - 港股開市初段市況速報
56：53 - 消息股：海底撈 （06862） 、協鑫科技 （03800） 、協鑫新能源 （00451） 、松齡護老集團 （01989）
58：00 - 業績股速報：百度 （09888） 、長城汽車 （02333） 、中遠海控 （01919） 、潤地 （01109） 、天齊鋰業 （09696） 、贛峰鋰業 （01772）
59：30 - 航運股不理想     運費下跌、短期氣氛觀望
1：01：30 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

*東升西降會否再出現？重溫《開市追揸沽》拆解一周市況*

欄名 : ET開市直擊

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