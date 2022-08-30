【3800】協鑫科技上半年多賺1.87倍至69.1億人幣　提議每手實物分派318股協鑫新能源作特別息

▲ 【3800】協鑫科技上半年多賺1.87倍至69.1億人幣 多晶硅及硅片價格上漲推動營收增74%

協鑫科技 （03800） 發布上半年業績，期內營收約153.26億元（人民幣，下同），按年增74.1%；毛利約73.36億元，按年增102.4%；純利約69.09億元，按年增187.1%，每股盈利25.74分，不派中期息。

協鑫科技另發公告指，董事會已議決以實物分派86.39億股協鑫新能源 （00451） 作為特別中期股息，但須待經獨立股東在股東特別大會上以普通決議案批准。實物分派比例為每1,000股協鑫科技獲分派318股協鑫新能源股份。

協鑫科技：實物分派有助最大化發行A股上市價值

協鑫科技解釋，減少在協鑫新能源中的持股量後，可最大化發行A股上市的價值；為股東提供機會及靈活性，並自行酌情決定參與投資協鑫新能源的程度；作為對股東所提供支持的回報，同時使集團能夠集中及加強其資源於其核心業務上。

協鑫科技半年財報指，由於不含代工硅片的多晶硅及硅片銷售價格上漲導致光伏材料業務收入增加，惟部分被協鑫新能源集團的銷量因於2021年及2022年出售光伏電站而下跌所抵銷。

多晶硅收入增2.26倍

協鑫科技年上半年生產11,216公噸顆粒硅、28,866公噸棒狀多晶硅及24,173兆瓦硅片。其中多晶硅收入68.83億元，按年增2.26倍；硅片收入62.75億元，按年增65.5%。

棒狀硅單位毛利為109.1元/kg，顆粒硅單位毛利為154.7元/kg，顆粒硅產品毛利率持續高於棒狀硅毛利率15個百分點以上。

徐州顆粒硅2萬噸生產模塊正式達產

今年上半年， 協鑫科技在徐州基地的全球首個顆粒硅2萬噸生產模塊在一季度正式達產，此外，公司目前在內蒙古地區規劃了兩個10萬噸級顆粒硅基地，包括項目一期10萬噸顆粒硅、配套15萬噸高純納米硅產能規劃預計於今年末季正式投產。

相關文章：

【3800】協鑫科技：大股東朱共山家族信託正接洽發行78億元可轉債 惟否認配股及停止推進發行A股

【配股】協鑫新能源挫近兩成 折讓近20%配股淨籌3.1億元 完成後不再是協鑫科技附屬公司

編輯：李哲毅