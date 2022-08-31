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【券商點睇】光大：經營底盤穩固 龍湖估值夠吸引

股樓投資 08:00 2022/08/31

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「爛尾停貸」事件，令內房股哀鴻遍野，無可避免出現殺錯良民的情況。龍湖集團（00960）股價在7月至今已累跌近32%，然而上半年公司業績符合預期，獲券商讚財務穩健，短債壓力小，估值吸引。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

光大證券指出，龍湖上半年結轉收入高於預期，毛利率承壓，經營性業務穩中有升，為公司築牢經營底盤發揮較大貢獻，整體盈利水平穩健。截至上半年，公司綜合借貸為2,123.8億元，在手現金875.5億元，剔除預收款後的資產負債率為68.1%，淨負債率為55.3%，現金短債比超過4倍，三道紅綫指標持續優化，一年內到期短債佔比約10.1%，平均融資成本下降至3.99%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行表示，龍湖財務穩健，經營性業務穩步發展提高公司經營安全墊，融資渠道暢通，持續擴充高能級土儲以鎖定未來業績，看好公司未來成長空間。考慮到公司地產開發業務結轉節奏加快，及行業銷售下滑的影響，小幅下調公司盈利預測。現價對應2022至2024年核心市盈率為5.6倍、4.5倍及4倍，估值具有較強吸引力，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文：林衛

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港股 買入 目標價 市盈率 龍湖集團（00960）

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