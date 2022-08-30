【券商點睇】補貼加速發放助改善現金流 龍源電力買得未？

龍源電力（00916）自公布業績後，股價偏軟，皆因其業績倒退，遜於預期。不過，天風證券認為國內加速發放新能源補貼款，有助改善公司的現金狀況，維持「買入」評級。龍源上半年累計完成發電量363.05億千瓦時， 按年增長9.7%，其中風電302.16億千瓦時，增長10.3%。 期內，公司實現收入216.62億元，按年增長11.7%。



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截至6月底，龍源控股裝機容量達到28.8GW，其中風電25.7GW，火電1.88GW，光伏等其他可再生1.24GW。公司加快獲取優質資源，上半年公司累積新簽訂開發協議16.49GW， 通過競配及其他方式爭取開發指標容量3.98GW，分布式光伏備案1.73GW。

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分板塊來看， 上半年公司風電分部經營利潤79.73億元，按年下降10.4%，主要因風電售電等營業收入增長少於折舊攤銷費及員工成本的增加；火電分部經營利潤為3.08億元； 其他分部經營利潤為0.62億元。綜合來看，上半年公司純利43.33億元，下降17.5%。 此外，上半年公司收到國家撥付的新能源補貼款，現金狀況有所改善，截至6月底，公司持有銀行存款及現金為148.26億元，比去年末增加109.13億元。天風證券考慮到，龍源上半年業績及目前項目儲備情況， 預計2022至2024年純利為75億元、88億元及97億元，對應市盈率分別為15倍、12倍和11倍， 維持「買入」評級。



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撰文：林衛