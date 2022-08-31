【券商點睇】「困境反轉」有先後彈性之分 疫後復甦點揀消費股？

國內疫情反覆導致市場期待的消費復甦不斷延後，雖然中長期看國內消費增速可能正在降級，但東吳證券發表報告稱，隨着防疫政策不斷優化，相信部分消費行業「困境反轉」的投資機會將會出現。報告又綜合當下恢復和供給端改善情況，以及海外開放的經驗，得出消費疫後復甦彈性的排序。



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該行考慮到供給側改善打開龍頭市佔率提升空間。在疫情衝擊之下，航空、電影院綫、旅游、酒店、餐飲行業大量中小企業正在加速退出，龍頭市佔率將有明顯提升，短期提供更強彈性，中長期行業格局優化打開提價空間。這一趨勢已經在酒店航空業開始體現。同時，從2021年龍頭公司的資本開支情況來看，旅遊、免稅、美容護理、醫院龍頭延續擴張態勢，龍頭提前布局產能擴張，可在行業復甦階段更快享受紅利。

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該行又參考海外重啟經濟的經驗。以美國、英國、新加坡、越南、德國、日本為例，觀察其疫情管控政策及股市表現，從行業指數層面來看，各國在放開後消費股價表現一般，再選擇具體行業龍頭公司進行復盤，醫院、餐飲、旅遊、酒店彈性最大，航空股普遍繼續疲軟。股價反彈關鍵在於基本面修復，其中股本回報率（ROE）比收入利潤增速更重要。東吳證券綜合行業排序，出行類如旅遊、酒店的復甦彈性最強；其次是綫下娛樂消費如餐飲、電影；航空因重資產投入及油價等成本擾動，報表修復可能較為緩慢。



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撰文：林衛