  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 23:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德國經濟】德國8月通脹按年升7.9%　再創近50年新高　當地能源價格按年升逾35%

宏觀解讀 22:51 2022/08/30

分享：

分享：

【德國經濟】德國8月通脹按年升7.9%　再創近50年新高

歐洲央行下周開會，能源價格飆升推動德國通脹率創歷史新高。德國聯邦統計局公布，8月德國通脹按年升7.9%，較預期7.8%為高，創接近50年新高，亦遠超7月份7.5%升幅；而8月德國調和CPI（Harmonised index of consumer prices）初值按年升8.8%。

德國聯邦統計局指，自烏克蘭戰爭開始以來，能源價格已大增，對高通脹產生實質性影響。今年8月的能源價格按年高35.6%。食品價格的增長也高於平均水平，8月食品價格按年增16.6%。由大流行病引起的供應鏈中斷，是另一個對價格有上升影響的因素特殊的影響。

彭博引述德國聯邦統計機構表示，食品和能源成本上漲帶動通脹升至高位，政府的臨時援助抵消了部分影響。然而援助措施即將到期，意味價格上漲速度或進一步加快。德國央行預計當地第四季通脹數字將升至10%左右，並認為前景高度不確定，因俄烏戰爭導致大宗商品市場形勢難測。

歐洲央行管委會成員Knot早前表示，支持歐洲央行9月份至多加息75個基點，建議歐洲央行每6周加息一次，直至歐元區通脹降至2%。

相關文章：

【儲局官員】鮑威爾放鷹後美股大挫　卡什卡利︰高興看到市場反應、投資者已接收到堅決抗通脹信號

【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測　最壞情況2023年經濟收縮3.4%

編輯：葉志偉、胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 德國 通脹 貨幣政策

上一篇文章

【儲局官員】巴金：美國正面臨「戰後」般通脹　抗通脹過程或出現經濟衰退

下一篇文章

【港股夜期+ADR】夜期急跌442點　中概股指數瀉近3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期急跌442點　中概股指數瀉近3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期急跌442點　中概股指數瀉近3%（不斷更新）
【美股市況】3年期美債息曾升穿3.5厘　美滙突破109（不斷更新）
【美股市況】3年期美債息曾升穿3.5厘　美滙突破109（不斷更新）
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款