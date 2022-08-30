【德國經濟】德國8月通脹按年升7.9%　再創近50年新高　當地能源價格按年升逾35%

▲ 【德國經濟】德國8月通脹按年升7.9% 再創近50年新高

歐洲央行下周開會，能源價格飆升推動德國通脹率創歷史新高。德國聯邦統計局公布，8月德國通脹按年升7.9%，較預期7.8%為高，創接近50年新高，亦遠超7月份7.5%升幅；而8月德國調和CPI（Harmonised index of consumer prices）初值按年升8.8%。

德國聯邦統計局指，自烏克蘭戰爭開始以來，能源價格已大增，對高通脹產生實質性影響。今年8月的能源價格按年高35.6%。食品價格的增長也高於平均水平，8月食品價格按年增16.6%。由大流行病引起的供應鏈中斷，是另一個對價格有上升影響的因素特殊的影響。

彭博引述德國聯邦統計機構表示，食品和能源成本上漲帶動通脹升至高位，政府的臨時援助抵消了部分影響。然而援助措施即將到期，意味價格上漲速度或進一步加快。德國央行預計當地第四季通脹數字將升至10%左右，並認為前景高度不確定，因俄烏戰爭導致大宗商品市場形勢難測。

歐洲央行管委會成員Knot早前表示，支持歐洲央行9月份至多加息75個基點，建議歐洲央行每6周加息一次，直至歐元區通脹降至2%。

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編輯：葉志偉、胡學能