【業績｜物管股】佳兆業美好純利按年大減約77%至4881萬元人幣　不派中期息

▲ 佳兆業美好純利按年大減約77%至4880萬元人民幣。

佳兆業美好 （02168） 宣佈未經審核之中期業績，期內收入約8.97億元（人民幣），按年減少32.3%。純利4881.2萬元，按年大減76.7%。

由2021年下半年至今，物業管理行業受到了前所未有的挑戰。對上游房地產行業盲目擴張的控制，預期會導致專注於可持續長期發展。同時，疫情反復帶來的局部短期動態管控，增加了現場服務及業務推廣的成本和難度，從而影響了一些具體業務的落地執行。

截至6月底止，集團物業管理服務部分收入為6.2億元，較去年底升9.5%。總在管建築面積逾9300萬平方米，較去年底升3.0%。

集團進一步加大對獨立第三方物業開發商所開發物業的合作比例，截至6月底止，由獨立第三方物業開發商開發的物業在管建築面積約為5870萬平方米，較去年底升3.6%；獨立第三方物業佔總在管建築面積的比重由去年底的62.7%升至63.1%。總物業管理數量項目維持在657個，其中包括297個住宅項目及360個非住宅項目。

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記者：余倩敏