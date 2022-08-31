【中概股審計】路透：美監管機構選中阿里巴巴、京東、百勝中國作審計檢查

▲ 【中概股審計】美監管機構選中阿里及中概股作審計檢查

路透引述消息人士指，美國監管機構選中阿里巴巴 （09988） （美：BABA）和其他在美國上市的中資公司進行審計檢查。據消息指，京東 （09618） （美：JD）及百勝中國 （09987） （美：YUMC）也被選中，而且上述三間公司的核數師，即羅兵咸永道、德勤及畢馬威已被告知。

百勝中國現跌3.4%，報387.2元，阿里巴巴現跌1.2%，報94.05元，京東微升0.2%，報247.4元。

中國證監會、財政部上周五（26日）與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。

美國證交會SEC主席Gary Gensler曾表示，計畫在9月中旬開始審查，到12月份美國就將知道中資公司是否合規，強調PCAOB必須有查閱審計底稿的全部權限。

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編輯：葉志偉