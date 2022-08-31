【海底撈業績】海底撈半年轉蝕2.7億人幣　股價插逾近半成後轉升2%

▲ 【海底撈業績】海底撈半年轉蝕2.7億人幣

海底撈 （06862） 公布截至6月底止上半年業績，收入按年倒退16.6%至167.6億元人民幣（人民幣，下同），由盈轉虧2.66億元，去年同期盈利為9452.9萬元，不派中期息。

海底撈今日一度跌4.7%低見16.64元，隨即轉升2.4%，報17.9元。

去年海底撈餐廳的總體平均翻檯率按年減少0.1次至每天2.9次，顧客人均消費由107.3元升至109.1元，人次為1.46億次。

截至6月底止上半年，海底撈新開129間及關閉291間餐廳，即淨減少162間，到1,435間，當中26家涉「啄木鳥」計劃而關閉。在營餐廳中，1,310家位於中國內地，125家位於港澳台地區及其他11個國家。

海底撈指出因疫情緣故，3至5月期間每日停堂食門店逾200家，7月份減至少於30家，集團為應對疫情設立社區營運站，如以門店作配送站，提供火鍋套餐、盒飯、冒菜、小龍蝦等多項外送服務，以致外賣收入則按年增加37.6%至4.76億元，食材及調味料等存貨周轉天數，按年增7.1天至33.6天，集團指疫情以致期內存貨消耗放緩。

海底撈指出期內上架新餐品平均點擊率逾10%，6月份推出部分產品點擊率達15%以上，包括「新一 代番茄鍋底」、「鱈魚蝦滑」、「8秒海帶苗」及「層層雪浪豬五花」；年初推出部分產品點擊率達20%以上，例如「真香鍋」、「一盤吃不夠的內蒙草原羔羊肉」及「精品肥羊」。

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記者：宋佩恩