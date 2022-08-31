鄧成波家族松齡護老獲華懋入主 逾4億元收購56%股權

已故舖王鄧成波家族為大股東的本港安老院舍服務營運商松齡護老(01989)，獲發展商華懋入主。華懋集團宣布，與松齡護老控股股東達成股份買賣協議，同意在先決條件獲得達成或豁免的大前題下，以約4.5億元即毎股0.89元購入松齡護老約56.15％權益。集團預期透過這次投資，首度在香港發展健康護理及安老業務。松齡護老今日復牌，一度高見0.95元。至1時10分報0.85元跌3.4%。



【HKTV Mall】 香港科技探索上半年多賺33% 毎股派中期息8仙 詳情請看【下一頁】

華懋執行董事及行政總裁蔡宏興表示，這項收購計劃標誌集團業務多元化策略的另一項一項重要投資，在健康護理及安老板塊揭開新一頁。有見香港老齡化人口近年迅速加劇，集團對健康護理及安老市場前景甚具信心。集團目前無意於收購後對松齡護老現有營運及業務作出任何重大變動，並將繼續不時監察及檢討松齡護老的業務及營運，並可能採取其認為必要或適當的措施，以優其價值。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【內房危機】 內地四大不良資產管理機構 傳因債務沉重 難以拯救內房 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機