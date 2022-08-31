【HKTV Mall】 香港科技探索上半年多賺33% 毎股派中期息8仙

網購平台HKTV Mall 營運商香港科技探索(01137) 公布上半年業績。集團截至2022年６月止6個月純利1.28億元，按年升33.4％；派中期息每股8仙，按年持平。期內，集團營業額19.2億元，按年升26.6％；訂單總商品交易額按年升37.7％至41.8億元；平均每日訂單量按年升27.1％至4.6萬張；獨立客戶110.7萬名，按年升23％。管 理層亦表示，仍然對今年訂單總商品交易額達致80億元的目標具信心。

【內房危機】 內地四大不良資產管理機構 傳因債務沉重 難以拯救內房 詳情請看【下一頁】

集團表示，將會暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平。並且集中資源發展及增進其網上業務，包括於HKTVmall以及他們自己的網購平台。要達到此一目標，在未來的十 八至二十四個月， 將集中發展兩個大型項目，包括第三方物流業務， 以及協助商戶建立其獨立網店的方案服務。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

海外業務方面，由於英國不同的技術規管審批及租賃安排時間較預期長，自動化零售商店及系統的推出將會延遲。依然有信心首間自動化零售商店及系統將於本年內於英國推出。現時，有關團隊開始研究及發掘， 於明年在其他歐 洲國家開設自動化零售商店及系統的可行性。

【比亞迪1211】新能源車銷量創新高 比亞迪上半年多賺兩倍 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機