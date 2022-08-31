  • 28°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKTV Mall】 香港科技探索上半年多賺33% 毎股派中期息8仙

股樓投資 03:30 2022/08/31

分享：

分享：

網購平台HKTV Mall 營運商香港科技探索(01137) 公布上半年業績。集團截至2022年６月止6個月純利1.28億元，按年升33.4％；派中期息每股8仙，按年持平。期內，集團營業額19.2億元，按年升26.6％；訂單總商品交易額按年升37.7％至41.8億元；平均每日訂單量按年升27.1％至4.6萬張；獨立客戶110.7萬名，按年升23％。管 理層亦表示，仍然對今年訂單總商品交易額達致80億元的目標具信心。

【內房危機】 內地四大不良資產管理機構 傳因債務沉重 難以拯救內房  詳情請看【下一頁

集團表示，將會暫停投放資源於一些非核心計劃，例如簡易版應用程式和數據共享庫，只會維持目前的服務水平。並且集中資源發展及增進其網上業務，包括於HKTVmall以及他們自己的網購平台。要達到此一目標，在未來的十 八至二十四個月， 將集中發展兩個大型項目，包括第三方物流業務， 以及協助商戶建立其獨立網店的方案服務。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

海外業務方面，由於英國不同的技術規管審批及租賃安排時間較預期長，自動化零售商店及系統的推出將會延遲。依然有信心首間自動化零售商店及系統將於本年內於英國推出。現時，有關團隊開始研究及發掘， 於明年在其他歐 洲國家開設自動化零售商店及系統的可行性。

【比亞迪1211】新能源車銷量創新高 比亞迪上半年多賺兩倍  詳情請看【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

下一篇文章

【一時佳話@iM網欄】為何努力沒回報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民英國】港家庭一家四口想到英國展開新生活 手頭僅得100萬元現金 父母齊打工同時照顧兩幼童可行嗎?
【移民英國】港家庭一家四口想到英國展開新生活 手頭僅得100萬元現金 父母齊打工同時照顧兩幼童可行嗎?
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【全球通脹】兩大米出口國泰國越南 首次聯合同意加米價 本港米價或受影響
【全球通脹】兩大米出口國泰國越南 首次聯合同意加米價 本港米價或受影響
【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款