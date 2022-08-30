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【打卡好去處】星街小區 x 台灣插畫品牌emmaAparty 獨家「星兔」呈獻三大賞月場景藝術裝置 「星願購物賞」送手工茶道素月餅

理財智慧 19:07 2022/08/30

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由即日起至9月12日期間，位於灣仔的星街小區，與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置，帶來三大賞月場景。人氣兔子「肉包」帶您遊走於發光圓月與星星吊飾之中，更有為星街小區量身訂造的獨家角色「星兔」粉墨登場，與你會心賞月。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

emmaAparty由台灣作者林俞槿（Emma）於2009年創立，作者的英文名字結合代表Animals 的A及派對的party，單單是品牌的名字已滲透著滿滿的童趣。品牌以擬人化的動物角色喚醒每個人心中的小孩，希望大家看到作品都能感受到真摯喜悅。最受歡迎的emmaAparty角色是「肉包」的兔子系列，其盞鬼表情及默默流露出來的幽默感俘獲不少粉絲歡心。今個中秋，這個系列更有專屬星街小區的全新角色「星兔」加「萌」，令節日布景生色不少，呈現出小區的獨特個性和文化魅力。

五大「肉包」兔子角色正以她們獨特趣緻的方式賞月，與絢麗動人的燈飾相映成趣，相信大家一定會被她們淘氣的模樣惹笑，月光下盡情釋放笑聲。

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五大「肉包」兔子帶您看盡三大中秋藝術場景

位置：太古廣場三座外（永豐街）

「平靜如月」

專屬星街小區的全新角色「星兔」倚坐在閃閃發光的巨型滿月旁，懷內輕摟著一枚明亮的星星，整個畫面盡是恬靜愜意的明月星芒，令人心滿意足。

「星兔」的眼神彷彿呼喚您來一張Instagrammable的合照，然後一起靜靜地凝視夜空中的月亮和星星，珍惜人生中偶然的片刻寧靜，讓心靈沉澱。
位置：太古廣場三座外（永豐街） 「別看我，千萬要抬頭」

漫步於絢麗繽紛的唯美步道，多彩發光的LED圓球及閃閃發亮的星星吊飾互相輝映，散發著迷人的節日氣息。 

沐浴在醉人燈飾下，「指天兔」（左）和「望月兔」（右）似乎異口同聲地說：「千萬別看我，抬頭看天上的月亮和星星！它們是如此的明亮和美麗！」
位置：太古廣場三座外（星街）

「閒聊碎念」

當您沿著斜坡走到星街時，另一個華麗耀目的燈飾天幕正等著您，中央懸掛著一輪亮目的圓月，猶如皎潔的月光灑落一地。

月光下，「鬼臉兔」（左）和「不想上班兔」（右）正以旁若無人的慵懶姿勢坐著，當您走近時，更可能會「竊聽」到他們的對話：「為什麼我們不能像月亮一樣逍遙自在？我明天不想上班。」 「我也不想」。

星街小區的街頭巷弄佈滿咖啡廳、餐廳、酒吧、畫廊、時尚服裝精品店及家居設計店舖等等，出發與可愛的「肉包」兔子甜蜜留影前，不妨先沉醉於一系列品味與美味並存的獨特晝夜生活體驗。由即日起至9月12日期間，「星願購物賞」為時尚饞嘴之人送上節日驚喜：憑消費滿1,200元或以上，即可獲得人氣抹茶店Matchali x esca限量手工茶道素月餅（價值：360元），每盒包括抹茶杏仁流心月餅與黑芝麻焙茶月餅各兩個，全人手製造，不含防腐劑，素食者可以放心享用。而於傍晚6時後消費，更可享額外50元星街小區購物禮券，愈夜愈精彩。

另外，於星街小區消費滿300元或以上亦可獲50元星街小區購物禮券，令您這趟賞月之旅更豐盛滿足！

盡情享受購物、美食與打卡的愉悅後，不容錯過傳統的中秋節燈謎比賽，到星街小區Instagram專頁參與解謎遊戲，隨時把「肉包」精美紀念品帶回家，包括充滿藝術感的拼圖及柔軟質感的咕𠱸。更多驚喜消息，請緊貼星街小區的Instagram。

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星街小區 x emmaAparty「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置詳情

日期：即日起至2022年9月12日

地點：星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

「星願購物賞」詳情

換領日期：即日起至2022年9月12日

換領時間：中午12時至下午10時

換領地點：禮品換領處（太古廣場三座外，永豐街）

換領詳情：  

即日電子消費金額 禮遇 下午6時後額外禮遇
300元至1,199元 50元星街小區購物禮券 (不適用)  
1,200元或以上 Matchali x esca抹茶杏仁流心月餅及黑芝麻焙茶月餅禮盒乙盒（四件裝）（價值：360元） 50元星街小區購物禮券

中秋節燈謎比賽

日期：2022年9月4日至7日

詳情：請留意星街小區Instagram最新發布。

 

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責任編輯：嚴浩文

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中秋節 灣仔 燈飾 月餅

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