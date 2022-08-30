【業績｜本地銀行股】中銀香港上半年內房及東南亞客戶撥備增　內房貸款綠檔佔比81%

▲ 中銀香港上半年減值準備淨撥備升逾四成，因受累個別內房及東南亞客戶。

中銀香港 （02388） 公佈中期業績，該行上半年減值準備淨撥備為17.26億元，按年大升44%。總減值撥備餘額112.35億元，較去年底升13.7%。

管理層解釋，撥備上升是由於撥備模型參數因應疫情調整，以反映經濟基本面變化，也由於上半年貸款增長5.1%，帶來第一階段撥備上升。另外，個別客戶貸款評級調整，包括個別內房客戶信貸資產質量下遷，也是原因。內房企業貸款餘額截至上半年底為1029億元，較去年底少2.7%。當中，國企及民企內房分別佔內房貸款餘額78%及22%，三條紅線中的綠檔佔比81%，黃檔佔比19%。

中銀香港會針對內房企業客戶經營，適時重檢其內部評級及資產分類，上半年也增加了相應撥備。管理層稱，會確保評級準確、撥備充足。截至6月底止，該行的內房貸款總撥備比例2.3%，遠高於中銀香港的平均水平。

同時，該行指幾個東南亞國家年初根據疫情變化調整紓困措施，影響了受原來措施支持的客戶之信貸資產質量，亦導致期內第三階段撥備增加。中銀香港指，東南亞機構的不良貸款率截至6月底為2.53%，且全年有上升壓力。

不過，中銀香港預期不良貸款率仍處於可控範圍，即使全年信貸成本料增加，惟整體風險仍可控。

全年貸款料保持中單位數增長

中銀香港上半年經調整後淨息差1.13%，較去年底升5個基點。管理層指該行淨息差按年及按月均在上升，有擴大趨勢，按目前市場加息步調，上半年淨利息收入與淨息差有望保持上升態勢。展望下半年，管理層希望淨利息收入增長能彌補手續費收入下行，對盈利整體保持樂觀態度。隨著本港經濟下半年復常，全年貸款料保持中單位數增長，並跑贏大市。

被問到預計何時上調最優惠利率（P），管理層指按照上幾次加息周期的規律，市場利率一般要升至2%以上，而本地銀行拆息（Hibor）目前1.8厘左右水平，要待銀行體系結餘降至一定水平，觸發本港加息。

管理層又稱，上半年受第五波疫情影響，按揭交易筆數明顯下降，惟住宅按揭價格有一定韌性。中銀香港截至6月底止的按揭業務餘額3575億元，增長2.2%，在本港按揭市場保持第一位。管理層提到，按揭資產質素保持穩定，不良貸款率0.05%，優於整體貸款。另外，加權平均抵押率（LTV）為48%，新批按揭的供款與入息比率（DSR）保持在36%的健康水平。

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記者：余倩敏