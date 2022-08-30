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【儲局放鷹】普徠仕：鮑威爾Jackson Hole講話　可理解為終端利率升幅將受限

環球政經 20:01 2022/08/30

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對於美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole全球央行年會上發表講話，普徠仕美國經濟學家Blerina Urucii認為，鮑威爾的說法理解為終端利率於今年年底或將達到3.75%至4%。

Blerina Urucii表示，鮑威爾於會上傳達了鷹派的訊息，同時對短期和中期未來政策的決定保持開放態度。聯儲局將專注於降低通脹，並將通過提高利率一段更長時間以實現該目標。 他在9月份沒有公布新的利率或終端利率指引，只是市場認為他釋出鷹派訊息。 假如聯邦公開市場委員會（FOMC）在 9 月加息0.75或0.5厘，按歷史標準衡量亦屬「強硬鷹派」手段，因為自5月以來加息步伐非常陡峭，終端利率將在高水平維持一段更長時間。

Blerina Urucii指，鮑威爾的說法理解為終端利率的升幅將會受限，並且會在該水平持續一段更長時間。根據其對經濟的展望，這意味著終端利率於今年年底或將達到3.75%至4%。如果基礎通脹（尤其是服務業）對加息沒有反應，或勞動力市場勢頭沒有顯著放緩，明年終端利率可能有再次上升的風險。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

Blerina Urucii續稱，鑒於歐元區今年將走向衰退，以及中國正處於非常具挑戰性的情況正成為外界共識，市場應質疑聯儲局加息超過4%的能力。金融市場之間仍然相互關聯，溢出效應對美國造成影響。

Blerina Urucii說，隨著利率控制在4%左右，通脹和勞動力市場在一定程度上而非確實降溫，並面臨醞釀中的全球衰退之後，可以看到聯儲局正保持增長，而非削減增長，也不是通過明年進一步加息來增加美國面臨的阻力。這就是其對「高利率會持續更久」的理解。在全球經濟增長放緩或衰退的情況下，保持利率在4%的取態可謂非常鷹派。Blerina Urucii認為明年的風險不只是單向。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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