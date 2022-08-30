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【美國經濟】經濟學家羅奇：美國需要「奇蹟」來避免衰退　料失業率或升至6%

環球政經 19:47 2022/08/30

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美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）認為，今年上半年國內生產總值（GDP）的負增長，可能是對一場持續到2024年的更嚴重經濟衰退的先兆，認為當地需要一個「奇蹟」來避免經濟衰退。

羅奇接受《CNBC》訪問時指，隨著重大貨幣緊縮政策的滯後影響開始出現，美國肯定會陷入衰退。羅奇認為，聯儲局別無選擇，只能採取前美國聯儲局主席伏克爾（Paul Volcker）的方式來收緊政策。在1980年代初，伏克爾積極提高利率以抑制失控的通脹。羅奇說，但經濟會回到伏克爾當時為遏制通脹而不得不對美國施加的痛苦，當時美國的失業率升至10%以上。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

雖然聯儲局大幅加息，但失業率仍為約3.5%。是自1969年以來的較最低水平。羅奇預計，失業率會開始攀升，失業率可能會超過5%，甚至達到 6%。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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