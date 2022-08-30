▲ 【鋰電股業績】贛鋒鋰業半年純利增4倍 達72億人幣

贛鋒鋰業 （01772） 在深交所公布上半年業績，營收144.44億元（人民幣，下同），按年增長255%，純利72.5億元，按年大增4.1倍，為盈喜預期的下限。

贛鋒鋰業指，公司上半年的鋰鹽產銷量總體而言不及預期。在礦石供應方面，因 Mt Marion 礦山改造擴建需要，短期內受新礦坑上層的過渡礦石開采的影響，以及受澳洲新冠疫情導致的勞動力短缺，近期 Mt Marion 礦石產量以及品位均有一定程度的下降。在銷售方面，受到國內外新冠疫情封鎖等影響，導致部分產品發貨延遲。隨著 Mt Marion 礦山改造擴建的逐步完成、萬噸鋰鹽新增鋰鹽產能的釋放以及國內外疫情封鎖的逐步解除，下半年鋰鹽產銷量有望得到提升。

至於鋰電池業務，依托上游鋰資源供應及全產業鏈優勢，公司的鋰電池業務已佈局消費類電池、聚合物小電芯、固態鋰電池、鋰動力電池、儲能電池等五大類二十餘種產品，分別在新余、東莞、寧波、蘇州、惠州、重慶等地設立鋰電池研發及生產基地，產品廣泛應用於動力大巴、機場設備、電動船舶、光伏儲能、智能家居、5G 通訊、藍牙耳機、醫療器械等領域。

【盈喜盈警】贛鋒鋰業彈高4% 料上半年純利介乎72億至90億人幣、按年增至少4倍 受惠鋰鹽產品銷售量價齊增

記者：譚志偉