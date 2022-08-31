  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內需股】頤海挫8%破底　半年純利跌24.6%　毛利率跌4.2個百分點

股市 10:23 2022/08/31

分享：

分享：

【業績｜內需股】頤海半年純利跌24.6%　毛利率跌4.2個百分點

經營火鍋底料的頤海國際 （01579） 上半年收入按年僅升2.2%，至26.88億元（人民幣，下同），期內純利按年下跌24.6%至2.63億元，不派息。集團淨利率按年下跌3.9個百分點至11%，集團指原材料成本上升及產品結構構變化導致毛利率下降。期內毛利率則按年下跌4.2個百分點，至28.5%。

頤海現挫8.6%，報19.78元，創逾三個月新低。

主營業務收入下跌

公司指，上半年火鍋調味料產品收入按年跌5.7%至14.23億元，佔總收入佔比亦由去年上半年57.4%，下降至52.9%。其中向關聯方銷售火鍋調味料的收入按年急跌25%，主要受關聯方門店數量減少所致；向第三方銷售火鍋調味料產品收入則按年增長17%，主要由於產品終端價格調整促進銷量上升。

中式複合調味料收入按年增長6.5%至3.43億元，佔總收入佔比亦升至12.8%，集團表示新產品上市帶動相關分部收入增加。

方便速食產品帶動收入增長

方便速食產品業務為公司最大增長引擎，分部收入按年增長19.9%，至8.97億元，佔總收入佔比達33.4%，公司指熱米飯收入增長及疫情原因帶動第三方需求增加，均為分部業務收入增加的原因。

另一方面，公司電商渠道收入按年下跌10.2%至1.59億元，集團指原因為旗艦店店舖更改名稱令消費者檢索不便所致。

集團指下半年仍將會以產品研發，品牌推廣，渠道建設及供應鏈擴展作為公司策略重點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

相關文章：

【業績│玻璃股】福耀玻璃半年多賺35%不派息　汽車玻璃毛利率下降2個百分點

【業績︱內房】萬科半年多賺10.6%　不派息　經營活動現金流淨額升22%

編輯：葉志偉

港股 頤海國際（01579） 火鍋

上一篇文章

【業績︱內房】萬科升4%　半年多賺10.6%　不派息　經營活動現金流淨額升22%

下一篇文章

【業績｜內房】雅居樂逆市升半成　半年少賺55%至24億元人幣　不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【美股收市】美滙曾觸109 道指跌308點 納指跌逾1%　美3年期債息曾升穿3.5厘（不斷更新）
【美股收市】美滙曾觸109 道指跌308點 納指跌逾1%　美3年期債息曾升穿3.5厘（不斷更新）
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪　成功隱藏億元沽貨行動近兩個月
【比亞迪1211】比亞迪跌逾11%　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　比亞迪：不用過度解讀
【比亞迪1211】比亞迪跌逾11%　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　比亞迪：不用過度解讀
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【波叔賣產】華懋斥4.5億入主松齡護老集團　收購市帳率達4倍
【波叔賣產】華懋斥4.5億入主松齡護老集團　收購市帳率達4倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款