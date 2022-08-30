▲ 【業績｜內需股】頤海半年純利跌24.6% 毛利率跌4.2個百分點

經營火鍋底料的頤海國際 （01579） 上半年收入按年僅升2.2%，至26.88億元（人民幣，下同），期內純利按年下跌24.6%至2.63億元，不派息。集團淨利率按年下跌3.9個百分點至11%，集團指原材料成本上升及產品結構構變化導致毛利率下降。期內毛利率則按年下跌4.2個百分點，至28.5%。

主營業務收入下跌

公司指，上半年火鍋調味料產品收入按年跌5.7%至14.23億元，佔總收入佔比亦由去年上半年57.4%，下降至52.9%。其中向關聯方銷售火鍋調味料的收入按年急跌25%，主要受關聯方門店數量減少所致；向第三方銷售火鍋調味料產品收入則按年增長17%，主要由於產品終端價格調整促進銷量上升。

中式複合調味料收入按年增長6.5%至3.43億元，佔總收入佔比亦升至12.8%，集團表示新產品上市帶動相關分部收入增加。

方便速食產品帶動收入增長

方便速食產品業務為公司最大增長引擎，分部收入按年增長19.9%，至8.97億元，佔總收入佔比達33.4%，公司指熱米飯收入增長及疫情原因帶動第三方需求增加，均為分部業務收入增加的原因。

另一方面，公司電商渠道收入按年下跌10.2%至1.59億元，集團指原因為旗艦店店舖更改名稱令消費者檢索不便所致。

集團指下半年仍將會以產品研發，品牌推廣，渠道建設及供應鏈擴展作為公司策略重點。

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編輯：葉志偉