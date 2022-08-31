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【業績︱內房】萬科升4%　半年多賺10.6%　不派息　經營活動現金流淨額升22%

股市 10:28 2022/08/31

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萬科半年多賺10.6%　不派息　收入按年升23.8%

萬科 （02202） 截至6月底止，半年純利按年升10%至122.2億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後，純利升9.3%至117.2億元。萬科指，不派現金紅利及不送紅股。

萬科現升4%，報15.08元，創近一個月高。

期內，收入按年升23.8%至2069.2億元。當中，房地產開發業務結算收入升23.9%至1788.8億元，開發業務結算毛利率為21.9%。

另外，物業服務收入升42.2%至121.9億元，物流倉儲、租賃住宅、商業開發與運營等業務的收入（含非並表項目）增速分別為 39.1%、12.3% 和 10.4%。

截至6月底止，經營活動產生的現金流量淨額升22.2%至82.9億元，資產負債率為79.16%，淨負債率升5.83個百分點至35.52%。綜合融資成本為4.08%。

萬科指，將堅持穩健經營、保持健康的財務狀況，繼續加強現金流管理，持續優化債務結構與融資成本，

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

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編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） H股 港股

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