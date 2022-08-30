【零售】工展會購物節中秋舉辦　攤位擴三成增免費交通

▲ 「工展會購物節」將於9月9日至12日假亞洲國際博覽館舉行，並提供免費穿梭巴士及機場快線來回乘車優惠吸引市民。（資料圖片）

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「工展會購物節」將於9月9日至12日假亞洲國際博覽館舉行，有6大主題購物區及娛樂活動，攤位增加3成至約350個。除食品外亦有電子產品。

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室內舉行的「工展會購物節」今年好評再辦，會長史立德冀助中小企把握商機，亦吸引西北地區居民消費，他相信有去年經驗，今次會比去年做得更好、更出色。他預期消費券和中秋節氣氛帶動下，預期今次展覽可為中小企帶來機遇，今年目標銷售額8千萬。

而且工展會購物節今年提供4條免費穿梭巴士及47元機場快線來回乘車優惠，方便各區市民前往參加，史立德期待免費交通安排下，可超越去年約5萬入場人次的水平。雖然近日疫情稍見回升，史立德相信疫苗接種率比去年更高的前提下，場地亦符合防疫要求，如不設試食、鼓勵使用電子支付等，相信不會有太大影響。

「2022工展會購物節」把約350個攤位，分類為「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「Go Mall主題館」和「智能電子產品區」6大展區，從食品飲料、參茸海味、家居電器、廚具、電子產品以至保健品一應俱全，並有歌舞表演、親子工作坊，以及免費遊戲攤位等。

健康零食快沖包料暢銷

電子產品區是今年新增，參展商家電品牌德國寶發言人表示，展覽會重點推介無葉風扇系列，以及臭氧消毒衣架。健康零食、營養補充品等也是近年展會的暢銷貨品，食品銷售商JustKidding表示首次參展，將主力推廣天然材料的免煮素食湯飲系列。

▲ 銷售商JustKidding首次參展，將主力推廣天然材料的免煮素食湯飲系列。

大門貿易則主力各種健康零食、杏仁餅及獨特老人牌沙甸魚口味的蛋捲、鳳凰卷及日本製營養補充品，發言人表示之前美食節反應甚佳，相信今次「工展會購物節」的銷售會不俗。至於天然健康食品家得路，除了主力抗老叛齡配方的補充品，並會有其他天然食品的會場優惠推出。錦暉發展發言人亦預料營養補充品的銷售較好。

▲ 大門貿易則主力各種健康零食及日本製造營養補充品。

有12間分店的一豚豬手專門店也會參展，有會場優惠價黑椒豬手、即開即食冷盤小吃、養生湯包及即食餸包系列。發言人指近年參展因防疫，改為銷售可回家儲存的急凍包裝及即食豬手，而非現場即製，也算開闢了新客源。不過因為今年「工展會購物節」較遲舉行，加上在美食節後，發言人對銷售預期相對保守。

▲ 一豚豬手專門店推會場優惠價黑椒豬手、即開即食冷盤小吃、養生湯包及即食餸包系列。

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責任編輯：王浩賢