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【AI防逃稅】藉AI發現逾2萬個未申報私人泳池　法國稅局：涉7,869萬未徵稅收入

科技 20:53 2022/08/30

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人工智能（AI）的自動化技術，為人們免去許多繁複的人手工作。近年，AI應用範疇一再擴大，法國稅務局更藉著其AI軟件，發現全法國有逾2萬個未經申報的私人泳池，當中涉及價值約1000萬歐元（約7,869萬港元）的未徵稅收入。

【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論

綜合外媒報道，該AI軟件由Google和法國科企Capgemini共同開發，可以識別航拍圖像上的水池，並與土地登記數據庫進行交叉對比。上年10月，法國9個部門共同開展一項測試，期間系統成功識別了分佈在全國各地有20,356個未申報的私人游泳池。

由於物業在興建游泳池或進行類似的改造後，會影響物業價值，繼而影響物業擁有人的個人財產稅項，所以法國有法律列明，物業擁有人必須在相關改造完成後的90天內向稅務局申報。以一個30平方米大的游泳池為例，業主每年便需額外繳付約200歐元（約1,577港元）的稅款。

根據Statista的調查，至2020年，法國有超過320萬個私人游泳池。隨著愈來愈多的員工因疫情而在家工作，法國全國的泳池安裝數量在2021年進一步增長30%。

擴大AI偵查範圍　專攻未申報露台

雖然早前有報道指，相關的AI軟件存有30%誤差，系統會錯誤地將太陽能發電板識別為游泳池，法國稅務局的技術團隊亦坦言，他們還無法確定航拍圖像上的矩形是擴展區域，還是放置在地面上的帳篷或露台，甚至是防水油布，但仍無阻法國稅務局擴展針對物業應課稅的偵查。

當局表示，他們正計劃將相關測試擴大至全國范圍，甚至用於查找未申報的房屋擴建、露台或涼亭，以保障法國財產稅的稅收。法國財政部副部長Antoine Magnant則補充，會確保該軟件可以找到佔地面積較大的建築物，並研究在偵查的第二階段，透過軟件為當局驗證物業是否丟空和是否不適用於徵稅。

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責任編輯：殷凱怡

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