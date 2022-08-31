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【業績｜互聯網】知乎次季經調整虧損擴大1.2倍至4.4億元人幣

股市 06:09 2022/08/31

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【業績｜互聯網】知乎次季經調整虧損擴大1.2倍至4.4億元人幣

內地互聯網平台知乎 （02390） （美：ZH）公布截至6月底第二季業績，總收入按年增31%至8.36億元人民幣（人民幣，下同）；經調整虧損擴大1.22倍至4.44億元；淨虧損按年增51.7%至4.87億元；毛利率按年倒退11.2個百分點至47.8%。

以業務劃分，廣告收入按年倒退4.3%至2.38億元，期內網絡廣告行業面臨阻力；月均活躍用戶按年增12.3%至1.06億人，集團指用戶群擴大及月付活躍用戶及平均收入推動總收入增長；月付會員收入按年增75.1%至2.71億元，人數按年增78.3%至850萬人；內容商業化解決方案收入按年增15.9%至2.4億元；職業培訓收入按年增6.98倍至4610萬元，集團指乃受更多元化課程供應及去年下半年收購公司帶動收入增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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記者：宋佩恩

美股 港股 業績公布 廣告 中國概念股 知乎－W（02390）

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