【TWTR】Elon Musk再向Twitter提終止收購　信中增新理據

全球首富馬斯克（Elon Musk) 再次發出通知，終止的440億美元Twitter（美：TWTR）收購計劃。Twitter股價盤前跌0.47%，而特斯拉 （Tesla，美：TSLA）漲1.86%。

據馬斯克向美國證券交易委員會（SEC）遞交的一份文件提到，早前Twitter 前安全主管 Peiter Zatko稱，Twitter在處理用戶個人數據上出現嚴重缺陷。馬斯克表示，這些指控在7月8日之前為Twitter所知，但並未向馬斯克披露，如Peiter Zatko的指控屬實，即表示Twitter違反了合併協議的某些條款。

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信中補充指，是次的信件是基於7月8日終止函中描述的終止依據的補充而非替代。馬斯克認為，7月8日的信函已有效地終止雙方的合併協議。

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責任編輯：黃苑筠