  • 30°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 09:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

90後性感名模傳秘戀畢彼特 上月與偷食丈夫離婚

環球社會熱點 09:05 2022/08/31

分享：

分享：

90後美國名模Emily Ratajkowski形象性感，是不少人心目中的女神。Emily上月因丈夫出軌正式簽字離婚，外媒指Emily回復單身後不久就與巨星畢彼特秘密約會。

Amber Heard傳嫁人移居以色列 避付前夫天價賠償 【下一頁】

Emily Ratajkowski為性感女神，在2014年電影《失蹤罪》（Gone Girl）中飾演情婦角色情挑賓艾佛力（Ben Affleck），性感破格的演出使觀眾留下深刻印象。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

不過Emily於2018年封盤，與電影監製Sebastian Bear-McClard結婚後育有一子，化身賢妻良母後減少在幕前的性感演出。

但早前有報道指Sebastian多次偷食，Emily忍無可忍下上月選擇與丈夫簽字離婚，再次成為單身貴族。

馬斯克回應母親瞓車庫傳聞 聲稱已執靚 【下一頁】

《OK Magazine》報道，畢彼特（Brad Pitt）早於2020年《Vanity Fair》於奧斯卡頒獎禮後舉辦的派對上，對Emily產生好感。只可惜Emily當年名花有主，畢彼特當時只是與她相談甚歡，並無進一步舉動。

直至Emily上月回復單身，畢彼特決定採取主動邀約佳人，而Emily一直對他印象不錯就欣然答允。據悉，兩人近期也秘密約會，似乎準備步入戀人關係。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Chris Rock拒再主持奧斯卡 唔想「重返犯罪現場」
2022/08/30
Chris Rock拒再主持奧斯卡 唔想「重返犯罪現場」
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
2022/08/30
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況
2022/08/29
【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況
Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
2022/08/25
Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛
2022/08/19
碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛

你可能感興趣

Chris Rock拒再主持奧斯卡 唔想「重返犯罪現場」
13:39 2022/08/30
Chris Rock拒再主持奧斯卡 唔想「重返犯罪現場」
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
14:28 2022/08/30
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況
12:15 2022/08/29
【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況
演員 離婚 頒獎禮 畢彼特 奧斯卡 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
碧咸嫂自爆成世人最驚一樣野 忍唔住喺鏡頭前大喊
碧咸嫂自爆成世人最驚一樣野 忍唔住喺鏡頭前大喊
Amber Heard傳嫁人移居以色列 避付前夫天價賠償
Amber Heard傳嫁人移居以色列 避付前夫天價賠償
馬斯克回應母親瞓車庫傳聞 聲稱已執靚
馬斯克回應母親瞓車庫傳聞 聲稱已執靚
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
美國女星慶祝母60歲生日釀爭議 一物惹狠批
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款