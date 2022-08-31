90後性感名模傳秘戀畢彼特 上月與偷食丈夫離婚

90後美國名模Emily Ratajkowski形象性感，是不少人心目中的女神。Emily上月因丈夫出軌正式簽字離婚，外媒指Emily回復單身後不久就與巨星畢彼特秘密約會。

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Emily Ratajkowski為性感女神，在2014年電影《失蹤罪》（Gone Girl）中飾演情婦角色情挑賓艾佛力（Ben Affleck），性感破格的演出使觀眾留下深刻印象。

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不過Emily於2018年封盤，與電影監製Sebastian Bear-McClard結婚後育有一子，化身賢妻良母後減少在幕前的性感演出。

但早前有報道指Sebastian多次偷食，Emily忍無可忍下上月選擇與丈夫簽字離婚，再次成為單身貴族。

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《OK Magazine》報道，畢彼特（Brad Pitt）早於2020年《Vanity Fair》於奧斯卡頒獎禮後舉辦的派對上，對Emily產生好感。只可惜Emily當年名花有主，畢彼特當時只是與她相談甚歡，並無進一步舉動。

直至Emily上月回復單身，畢彼特決定採取主動邀約佳人，而Emily一直對他印象不錯就欣然答允。據悉，兩人近期也秘密約會，似乎準備步入戀人關係。

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責任編輯：鄭錦玲