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【稻盛和夫辭世】白手興家創立京瓷　日本「經營之聖」稻盛和夫辭世　享耆壽90歲

科技 19:02 2022/08/30

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日本京瓷公司今天（30日）宣布，被譽為日本「經營之聖」，以創建京瓷、日本三大電信業之一的KDDI，和成功重整日航業務而為人所熟悉的企業家稻盛和夫，已於8月24日因年老而辭世，享耆壽90歲。

【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力

甚麼是「阿米巴經營」？

稻盛和夫1932年1月生於鹿兒島市，於鹿兒島大學工學部畢業後，曾於京都的絕緣子製造商Shofu Kogyo工作。1959年4月，27歲的稻盛和夫獲得熟人出資，以資本金300萬日元成立京都陶瓷株式會社，即現時的京瓷。因稻盛和夫專注於陶瓷材料領域，加上其獨到的企業經營方法「阿米巴經營」，成功將當時只有8名員工的京瓷，發展成現今的跨國科技大企業。

至1984年，適逢日本施行電信自由化，在當時52歲的稻盛主導下，京瓷與三菱商事、SONY、SECOM等大企業合資成立「第二電電」（DDI），並在2000年時與KDD等公司合併，成為目前的日本三大電信業者之一的KDDI。

成功3原則：人才、錢、技術

具「經營之聖」的美譽除了是因為稻盛和夫對市場具獨特見解，令創立的生意都發展得有聲有危外，同時更有著可讓企業起死回生的經營手腕。2010年在當時民主黨政府的請求下，稻盛和夫以78歲高齡，接任破產的日本航空會長一職。憑著大幅裁減人力，和讓日航員工都滿懷獲利意識的情況下，以約一年的時間，讓日航獲得1884億日元的利潤，並在日航破產後的2年8個月，讓該企重新於東京證交所上市。

稻盛和夫認為，企業最重要的在於三個要素，包括專業人才、金錢、技術。因此，他熱衷於亦培養年輕人才，創辦以學習稻盛的人生與經營哲學為主的團體「盛和塾」。不過，隨著稻盛年歲增長，盛和塾的活動終在2019年劃下句點。

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責任編輯：殷凱怡

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