▲ 【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪 成功隱藏億元沽貨行動近兩個月

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）減持比亞迪 （01211） 一事過去兩個月只聞樓梯響，但在比亞迪周一（8月29日）公布超市場預期的半年業績後，聯交所終於披露，巴菲特減持630萬股比亞迪H股，究竟巴菲特透過甚麼「神操作」，可以不動聲息在過去個半月減持貨值17億元比亞迪才被發現？

1. 8月24日才跨越1%披露門檻

據聯交所規則要求，持股5%以上的股東若增加或減少持股時跨越1個百分點，就須要披露持股變動。

今次股神巴菲特最新一次減持比亞迪的交易是發生在8月24日，持股量由20.04降至19.92%，跨越20%的披露門檻，才無可避免地觸發今次交易披露。

2. 減持時機巧花心機

據聯交所披露，雖然股神巴菲特是在8月24日減持比亞迪，而交易申報日期正好是8月29日，同一日為比亞迪公布中期業績。由於向聯交所提交申報後，大概要T+1才會在披露易網站公布交易詳情。

所以客觀的效果來說，股神在7月1日至8月24日期間減持了比亞迪股份，「剛好」在比亞迪公布中期業績翌日（即8月30日）向外界披露減持比亞迪操作。

3. 比亞迪中期業績只披露截至6月底主要股東架構

比亞迪周一（8月29日）發布中期業績，但財報所披露主要股東架構，卻未顯示股神巴菲特曾減持比亞迪，原因為何？

簡單來說，聯交所要求上市公司在中期及全年業績報告披露截至日期的主要股東架構，例如上半年的業績報告就須披露截至6月30日的股東架構。

然而股神巴菲特疑似在7月11日才大手將比亞迪調倉至花旗倉位，意味其減持行動是在7月11日起才發生，即使其後巴菲特大舉出貨減持，其持股量變化也不會反映在比亞迪在8月29日才發布的中期報告。

4. 巴菲特並非比亞迪董事 港股靜默期仍可沽貨

比亞迪在8月29日發布中期報告，但為何巴菲特及巴郡可在績前靜默期（Blackout Period）密密減持？

港股靜默期主要是指上市公司董事在年度業績前60日、中期業績前30日不得買賣股份。然而巴菲特以至巴郡也並非比亞迪的董事會成員，故巴菲特不受相關上市規則附錄規定。

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記者：李哲毅