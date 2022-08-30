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【中行3988】中國銀行上半年按年多賺6.3%　房地產業不良貸款率5.67%、07年中期以來新高

股市 18:58 2022/08/30

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中國銀行 （03988） 上半年純利1199.24億元（人民幣，下同），按年增6.3%。不派息。截至6月底，該行的房地產業不良貸款416.78億元，不良貸款率5.67%，較去年底分別增20.1%，增0.62個百分點，而房地產業不良貸款率是2007年6月底7.29%以來新高。

該行上半年營業收入3136.11億元，按年增3.6%，當中淨利息收入2239.93億元，按年增7.3%，手續費及佣金收支淨額431.45億元，按年跌7.8%。資產減值損失528.1億元，按年少0.3%。

上半年，淨息差1.76%，按年持平。中行指，影響淨息差的主要因素包括，該行持續加大實體經濟支持力度，客戶貸款佔生息資產的比重提升，內地人民幣中長期貸款平均餘額在內地人民幣客戶貸款中的佔比達74.71%；美聯儲多次加息，拉升外幣資產收益率；該行堅持量價雙優，加強負債成本管控，主動壓降高成本存款，境內人民幣負債成本相對穩定。

相關文章：

【工行1398】工行上半年按年多賺4.9%　6月底涉內房公司的貸款不良率升至5.47%

編輯：胡學能

港股 中國銀行（03988）

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