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美聯集團上半年蝕2.3億　黃建業：地產代理行業面臨生死存亡之秋　靠4招自救

股樓投資 19:37 2022/08/30

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美聯集團（01200）公布中期業績，今年上半年虧損2.32億元，不派中期息。美聯集團於業績報告解釋虧損原因，主要有三： 

一）香港於今年一月爆發第五波新型冠狀病毒疫情，造成普遍不利市場的情況及嚴厲的社交距離措施、檢疫隔離及旅遊限制，均抑制買家的意欲和需求，導致香港住宅物業的成交金額及成交量大幅下跌，而跌幅顯著集中在今年首季； 

二）即使已盡力爭取，但是業主在第五波疫情中只給予有限度的租金寬減； 

三）香港新盤市場極其淡靜，今年上半年一手住宅註冊量，跌至2014年以來新低 

美聯集團主席黃建業指出，疫情鎖港近三年，通關無期，樓價偏軟，若參考美聯樓價指數，樓價已重返去年二月水平，而本年迄今已跌約4.8%，比起去年8月高位累跌近8%。 

他續說，雖然平均樓價跌幅暫不算嚴重，但是交投卻暴跌，跌幅主要集中於今年首季，原因是第五波疫情的社交距離措施，不但窒礙睇樓，同時亦致新盤活動近「清零」。展望下半年，他認為，樓市仍未擺脫困境，預計全年樓價跌約8%，而全年住宅成交更可能僅錄55,400宗，按年跌近三成，有望創2015年後新低。 

黃建業又說，下半年挑戰嚴峻，原因是香港全面通關未有期，加上高昂租金，令經營成本高踞不下。他形容，目前競爭空前激烈，而地產代理行業面臨「生死存亡之秋」，集團為生存主動求變，管理層已策動「四大優化」工程，以全面提升競爭力，待優化工程完成後，將持續擴充。「四大優化」工程分別為：

  • 優化企業，重新定位，積極開拓更廣闊的發展空間；
  • 優化分行網絡，繼續追求減租，進行戰略性重組；
  • 優化人才，重用有才幹、有實績的員工，並吸納各行各業新血；
  • 優化成本，全力開源節流，削除一切不必要開支。

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撰文 : 黃卓賢

港股 美聯集團（01200） 黃建業 私人屋苑 美聯物業

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