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【業績｜內險股】新華保險中期少賺51%至約52億人幣　不派息

股市 19:25 2022/08/30

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新華保險中期少賺51%至約52億人幣　不派息

新華保險 （01336） 公布截至6月底止上半年業績，期內收入按年倒退4.8%至1240.85億元人民幣（人民幣，下同）；純利按年顯著倒退50.8%至51.87億元；稅前利潤大挫62.4%至45.43億元；新業務價值按年亦跌48.4%至21.12億元。

公司不派中期息，去年同期同樣不派息。

截至6月底止，公司內含價值2588.73億元，較上年底升0.02%

以業務劃分，當中長期險首年期交保費按年下降14.9%至122.3億元，十年期及以上期交保費大跌57.4%至16.26億元；續期保費按年增4.8%至702.12億元；短期險保費按年下降20.2%至28.88億元。另外，銀保渠道總保費收入則增加7.8%至311.95億元。

集團投資資產按年增1.14萬億元，按年增加5.3%。年化總投資收益率按年跌2.3個百分點，至4.2%。

展望方面，集團指壽險行業形勢複雜嚴峻，仍處業務務階段性築底和深度轉型調整階段，將積極整合內外部康養資源及拓展營銷隊伍轉型。

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記者：宋佩恩

 

港股 保險公司 業績公布 新華保險（01336）

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