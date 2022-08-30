【業績｜內險股】新華保險中期少賺51%至約52億人幣　不派息

▲ 新華保險中期少賺51%至約52億人幣 不派息

新華保險 （01336） 公布截至6月底止上半年業績，期內收入按年倒退4.8%至1240.85億元人民幣（人民幣，下同）；純利按年顯著倒退50.8%至51.87億元；稅前利潤大挫62.4%至45.43億元；新業務價值按年亦跌48.4%至21.12億元。

公司不派中期息，去年同期同樣不派息。

截至6月底止，公司內含價值2588.73億元，較上年底升0.02%

以業務劃分，當中長期險首年期交保費按年下降14.9%至122.3億元，十年期及以上期交保費大跌57.4%至16.26億元；續期保費按年增4.8%至702.12億元；短期險保費按年下降20.2%至28.88億元。另外，銀保渠道總保費收入則增加7.8%至311.95億元。

集團投資資產按年增1.14萬億元，按年增加5.3%。年化總投資收益率按年跌2.3個百分點，至4.2%。

展望方面，集團指壽險行業形勢複雜嚴峻，仍處業務務階段性築底和深度轉型調整階段，將積極整合內外部康養資源及拓展營銷隊伍轉型。

相關文章：

【業績│內險股】中國太平中期少賺47% 不派息

【業績│內險股】中國太保半年少賺23%

【業績｜內險股】人保中期多賺6%惟新業務價值跌近4成 財險上半年純利升15%

記者：宋佩恩