紀錄片爆Michael Jackson之死多人有責 美警：「可能更早離世」

美國流行樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）於2009年在舉行《This is it》演唱會前突然逝世，震驚全球，並私人醫生其後被判誤殺入獄。一部關於米高積遜死因的紀錄片將於下月播出，有美國警察在片中形容，米高積遜的死屬無可避免，並指需歸咎多名人士造成。警員甚至形容，米高積遜可能會更早離世已令人驚訝。

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米高積遜於2009年在美國洛杉磯家中離世，年僅50歲。其私人醫生默里（Conrad Murray）承認曾開處藥物協助對方入睡，其後被判誤殺入獄4年，並於2013年獲釋。美國八卦網站《TMZ》採訪多名當年曾接近案件人士，製作紀錄片《Who Really Killed Michael Jackson》，將於下月6日美國時間晚上8時播出。

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默里在採訪中落淚透露，他在獄中對米高積遜的死及其後的審判感到痛苦，並因此崩潰，但他堅持自己不應為對方的死承擔如此多責任。洛杉磯警探馬丁內斯（Orlando Martinez）亦在採訪中承認，將米高積遜的死完全歸咎默里是錯誤。馬丁內斯回憶透露，當時醫學界很多專家不想捲入調查。

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馬丁內斯在採訪中直言，相信米高積遜的死是無可避免（inevitable），即使默里當刻拒絕開出藥物，他亦會經其他人得到。馬丁內斯指，很多人需因米高積遜的死受到譴責，但很可惜在審訊中未有釐清。他形容，米高積遜持續地使用如Propofol等麻醉藥物，對他未有更早離世感人驚訝。

洛杉磯助理首席驗屍官Ed Winter亦透露，米高積遜生前一直在服用大量藥物，propofol已成為他入睡的唯一方法。他更透露，米高積遜有多達19個假身份以購入藥物，他更將相關身份資料記錄在案，將每一個身份所購入的藥物一一對應。

責任編輯：李俊儀