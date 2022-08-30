【中秋節2022】新城市廣場斥資100萬元迎中秋 各大樓層設4大打卡園區 料可提升12%人流及15%生意額

新鴻基地產（00016）旗下沙田新城市廣場繼暑假斥資600萬元打造「偽日本旅行」夏日推廣活動，人流及生意額雙雙報捷後，今日宣布再加額斥資100萬元迎接中秋節，於場內各大樓層打造4大絕佳氣氛賞月•歡聚園區，與大家延續網美打卡之旅，預料可帶動人流及生意額分別升12%及15%，延續暑假勢頭。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，受惠於消費券派發及東鐵線過海段雙重提振效應，新城市廣場今夏丁財兩旺，場內消費氣氛非常熾熱。

為延長消費黃金檔期，商場在暑期推廣活動的框架下再加100萬元迎接中秋節，連串應節宣傳活動包括：於近期深受網紅熱捧的5樓戶外平台打卡主題樂園Fun Park加推充滿日式祭典氣氛的「璀幻『燈』海長廊」，以璀璨和風花燈相伴市民賞月、於商場1樓Kidz Academy專區特設發光月亮打卡位，讓顧客可輕鬆與皎潔的月亮合照。

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另外亦於3樓戶外平台打造供一家大細玩樂的全新「巨型飛行棋競技場」，加上原有的1樓以日本大阪街頭為主題背景的人氣期間限定展覽《新城市廣場 x Keigo大阪一町》，為年輕人及家庭客群帶來飯後消遣賞月的好地方，預料有關活動可帶動中秋期間的人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。

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責任編輯：嚴浩文