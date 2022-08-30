  • 30°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐘表展覽】鐘表展9月7日舉行 參加幸運大抽獎可贏取 名貴腕表、時尚飾品及餐飲禮券等禮品

理財智慧 19:13 2022/08/30

分享：

分享：

香港鐘表展及第10屆國際名表薈萃的實體展將於9月7至11日在香港會議展覽中心舉行，而網上展展期則為9月7至18日，今年實體展除了開放予業內買家外，亦開放予公眾入場購物。

【富豪排名】印度首富阿達尼躍升全球第三大富豪 僅次於馬斯克及貝索斯【下一頁

展覽相關圖片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

今屆大會安排了多項節目，包括邀請了自創手表品牌Eoniq的80後青年企業家黎鈞國，聯同DIY Watch Club主持工作坊，帶領市民親手製作機械腕表。此外，市民更可以參加幸運大抽獎，贏取名貴腕表、時尚飾品及餐飲禮券等豐富獎品，及於「競投精明眼」環節以一折起拍價競投心儀腕表。市民可於展會網站下載電子購物優惠券，以展會價購買腕表。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

香港貿發局副總裁張淑芬表示：「香港今年1至7月的鐘表出口總值達321億港元，而鐘表出口指數由今年第一季的19.7升至第二季的34.6，反映鐘表業出口商對前景轉為樂觀。展商可透過兩展與買家在線上線下洽商，拓展商機。時裝盛會CENTRESTAGE亦將於9月9至11日同期舉行，入場人士可同時參觀超過280個鐘表及時裝品牌的最新產品，並利用消費券購買心頭好。」

【全球通脹】兩大米出口國泰國越南 首次聯合同意加米價 本港米價或受影響【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

 

開啟hket App，閱讀全文
產品 展覽 香港貿發局 時裝服飾 香港會議展覽中心 香港貿易發展局

上一篇文章

【TWTR】Elon Musk再向Twitter提終止收購　信中增新理據

下一篇文章

【有相睇】曾創馬鞍山獨立屋成交價新高　泓碧3593呎洋房直撃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【打卡好去處】《明日戰記》上映4日票房破2,000萬 即日起銅鑼灣舉行免費電影道具展覽 同場發售紀念品及周邊產品
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款