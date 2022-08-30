【鐘表展覽】鐘表展9月7日舉行 參加幸運大抽獎可贏取 名貴腕表、時尚飾品及餐飲禮券等禮品

香港鐘表展及第10屆國際名表薈萃的實體展將於9月7至11日在香港會議展覽中心舉行，而網上展展期則為9月7至18日，今年實體展除了開放予業內買家外，亦開放予公眾入場購物。

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今屆大會安排了多項節目，包括邀請了自創手表品牌Eoniq的80後青年企業家黎鈞國，聯同DIY Watch Club主持工作坊，帶領市民親手製作機械腕表。此外，市民更可以參加幸運大抽獎，贏取名貴腕表、時尚飾品及餐飲禮券等豐富獎品，及於「競投精明眼」環節以一折起拍價競投心儀腕表。市民可於展會網站下載電子購物優惠券，以展會價購買腕表。

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香港貿發局副總裁張淑芬表示：「香港今年1至7月的鐘表出口總值達321億港元，而鐘表出口指數由今年第一季的19.7升至第二季的34.6，反映鐘表業出口商對前景轉為樂觀。展商可透過兩展與買家在線上線下洽商，拓展商機。時裝盛會CENTRESTAGE亦將於9月9至11日同期舉行，入場人士可同時參觀超過280個鐘表及時裝品牌的最新產品，並利用消費券購買心頭好。」

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記者：鄭日棱