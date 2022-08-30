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【TWTR】馬斯克再向Twitter發收購終止函　引新原因、Twitter恐存影響深遠的不當行為

股市 18:54 2022/08/30

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馬斯克再向Twitter發收購終止函　引新原因、Twitter恐存影響深遠的不當行為

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）向美國證交會（SEC）遞交文件，再一次正式通知Twitter（美：TWTR）終止收購交易，並補充了Twitter前安全主管Peiter Zatko的指控，認為若指控屬實，表明Twitter違反了合併協議的條款。

Twitter盤前曾跌逾4%，現跌1.3%，報39.51美元，Tesla盤前則升2%，現報291.45美。

信中提到，《華盛頓郵報》於8月23日公布，前Twitter安全主管Peiter Zatko向SEC、聯邦貿易委員會（FTC）和司法部提交投訴，斥Twitter存在影響深遠的不當行為。

信中引述Peiter Zatko指，Twitter嚴重違反在2011 年FTC同意法令下的義務及在數據隱私、不公平貿易慣例和消費者保護法律法規下的一般義務；Twitter 特別容易受到數據中心故障或惡意行為者進行的系統性破壞影響，這是Twitter領導層忽視並試圖掩蓋的事實。

同時，Twitter的平台在很大程度上建立在盜用和侵犯第三方知識產權的基礎上；Twitter亦默許了印度政府提出的要求，即Twitter聘請其代理人並允許其訪問 Twitter 用戶信息。

馬斯克透過顧問於8月29日向Twitter發信函，通知終止合併協議作為額外補充，與7月8日發出的信函有不同。馬斯克認為7月8日的終止函有效地終止了合併協議，故8月29日的終止函並非在法律上所須。

文件指，Twitter已知曉及隱瞞8月29日終止信中所述的事實，但Twitter仍採取合併協議有效的立場。信中所提及的依據是對7月8日終止信的補充，而非替代。

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