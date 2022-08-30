【有相睇】曾創馬鞍山獨立屋成交價新高　泓碧3593呎洋房直撃

雖然近期樓市市道轉差，但發展商積極部署推售豪宅單位，由碧桂園集團（02007）、宏安地產（01243）、中國建築國際集團（03311）合作發展，位於馬鞍山的泓碧，日前開放現樓洋房單位。

開放單位為泓碧天成16號屋，實用面積3,593平方呎，為四房四套連工人套房間隔，另連1,452平方呎花園。

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碧桂園香港地產營銷管理部總經理林曉箐說，項目早前推出6號及5號獨立屋，迅即售出，更創下馬鞍山獨立屋成交價新高，可見優質住宅物業需求持續。

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