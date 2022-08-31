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倫敦租盤有價有市 租客一筆過50萬預交年半租保筍盤

環球社會熱點 08:05 2022/08/31

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倫敦樓市租盤供不應求下，大批業主趁機坐地起價加租數百英鎊，但仍出現數百人爭一個租盤的現象。更有人選擇一筆過斥資50萬港元預交一年半租金，才成功脫穎而出租到心儀筍盤。

Ed Sheeran英大宅空地疑另有用途 鄰居睇實一數字 【下一頁】

英國地產中介公司Rightmove數據顯示，英國近期租金創歷史新高。曼徹斯特等地區租金按年升超過20%，而倫敦的租金升幅也達到15.8%。

倫敦租金最貴及最平地區（SpareRoom統計今年第二季數據）

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部分租客透露業主大幅加租多達700英鎊（約6,400港元）變相迫遷，他們搬出單位幾日後上地產網站查詢，發現相關單位較原價加租一倍放盤。

英媒引述今年畢業留在倫敦工作的年輕人Alice Preece指，她與4名朋友希望在倫敦北部合租一個單位，但租金卻使他們吃不消。

Alice抱怨她每日要致電多達20個地產經紀找租盤，有時找到一個小時前刊登在地產網站的租盤，再聯絡業主才發現已有30人排在候補名單，讓她面臨很大心理壓力。

有不少租客也反映，業主和地產經紀要求他們提前繳交巨額租金，導致他們租樓的難度大增。

其中一名租客Emily Atherton在Twitter發文，表示她有意在海布里（Highbury）租一個月租3,000英鎊（約2.7萬港元）的單位。但單位十分搶手，一日有25名租客排隊參觀。更有人願意一次過預繳合共5.4萬英鎊（約49.8萬港元）的一年半租金，成功搶到這個單位。

印度雙子大樓涉違規被炸毀 逾1500戶需暫時撤離 【下一頁】

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）呼籲政府凍結租金價格，指措施可在兩年內幫助倫敦人節省近3,000英鎊的租金開支。

簡世德指有近三分之一的倫敦人為私人市場租客，批評政府忽視他們的需求，更指租金加上能源費的雙重夾擊將為他們帶來毀滅性打擊。

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責任編輯：鄭錦玲

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