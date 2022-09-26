  • 17°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昂坪360獨特纜車之旅　嶄新旅遊體驗應對疫後新常態

iMoney智富 00:00 2022/09/26

分享：

分享：

獎項：最佳旅遊體驗品牌獎

要向旅客提供「最佳旅遊體驗」，關鍵是「以客為先」，了解旅客對旅遊體驗的需要、期望及負擔能力，從而向他們提供優質超卓的服務體驗。過去兩年，疫情為全球旅遊業帶來嚴峻挑戰，訪港旅客驟降，港人未能外遊，旅行團規模受限等，本地旅遊業首當其衝。以提供旅遊活動為主軸的昂坪360便以全新思維及策略應對難關，堅守「安全第一」、「以客為先」、「提供獨特旅遊體驗」的宗旨，不斷推陳出新，尋找具創意的聯乘活動，為海外及本地旅客持續提供優質的旅遊體驗。

昂坪360位於大嶼山，為結合大自然景觀和悠閒玩樂的旅遊景點。

於2006年開幕的昂坪360，是香港最具特色的旅遊景點之一。其位於大嶼山得天獨厚的地理位置，提供結合大自然景觀及悠閒玩樂的旅遊體驗，在約25分鐘的昂坪360纜車旅程中，旅客可欣賞到北大嶼郊野公園、東涌灣、天壇大佛、港珠澳大橋和香港國際機場等景色。在致力提供安全纜車服務的同時，昂坪360亦不斷緊貼市場及環境趨勢，以創新精神調整銷售策略，推出嶄新跨界別聯乘項目，吸引不同年齡層的賓客造訪，帶領他們認識品牌故事，體驗昂坪之美。

疫情下，昂坪360透過舉辦多個聯乘活動，以滿足不同年齡層和界別賓客的需要。其中與國際知名設計師Vivienne Tam合作，於大嶼山昂坪取景拍攝其品牌首個全球綫上時裝騷，模特兒在昂坪纜車、昂坪市集及心經簡林等著名景點「行天橋」，將城市與大自然連結，讓全球旅客以全新角度感受香港獨有的美麗。另邀請前殘奧輪椅劍擊金牌得主余翠怡參與拍攝，並透過昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation推動國際時尚的多元共融。

 昂坪360與國際知名設計師 Vivienne Tam合作，發佈全球首個線上時裝騷。

此外，第五波疫情使本地學生提早放暑假，昂坪360亦特意推出免費「昂坪360網上導賞團」，讓親子透過網上視訊平台，安在家中用眼睛旅行，隨專業導遊以互動方式介紹昂坪及大澳特色景點及歷史文化。因應社交距離限制，昂坪360另推出「360 私人訂製大嶼遊」，旅客可按個人喜好自訂行程，組合大嶼山景點、工作坊、旅遊路綫等，自組小型旅行團出遊。

舉辦「昂坪360網上導賞團–大澳篇」，冀為留家抗疫的基層學童，帶來趣味學習體驗。

同時昂坪360為迎合科技發展的大趨勢，逐漸加強綫上、綫下服務質素，並糅合科技元素於旅遊體驗之中，例如完善的網上售票系統及機制，供海外或本地旅客快速預訂門票；善用不同社交平台與旅客溝通，提供最新活動資訊，並針對本地市場強化宣傳效果；構思獨特的「360°元宇宙初體驗」，結合真實與虛擬的獨特旅遊體驗，涵蓋虛擬商店及NFT昂坪市集，讓旅客進入元宇宙（Metaverse）世界探索太虛幻境。

「360°元宇宙初體驗」涵蓋虛擬商店及NFT昂坪市集，結合真實與虛擬的獨特旅遊體驗。

積極履行企業社會責任

能成為大眾心目中的最愛品牌，昂坪360認為履行企業社會責任尤其重要。其中「360義工隊」與社福機構及安老院舍合作，透過視像探訪長者，表達關懷；另派發福袋與物資予社福機構、老人院舍及少數族裔社群等，發揮助人精神；年中舉辦的「360°元宇宙初體驗」更與香港盲人輔導會合作，邀請展能藝術家創作NFT作品，及在昂坪市集「Pop Up墟市」攤位售賣盲人工廠 「木廠街 19 號」的自家品牌手工皂和手作精品，推動傷健共融、藝術無界的精神。昂坪360團隊相信人與人之間的實體接觸，始終不能被虛擬溝通方式取代，為此一直密鑼緊鼓在各個範疇做好準備，包括在監測營運、軟硬件設備等方面，務求以最佳面貌迎接「疫後新常態」及來自世界各地的旅客。

昂坪360首次與香港盲人輔導會合作，於「360°元宇宙初體驗」項目推動藝術無界及傷健共融。

（特刊）

開啟hket App，閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款