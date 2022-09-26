昂坪360獨特纜車之旅　嶄新旅遊體驗應對疫後新常態

獎項：最佳旅遊體驗品牌獎



要向旅客提供「最佳旅遊體驗」，關鍵是「以客為先」，了解旅客對旅遊體驗的需要、期望及負擔能力，從而向他們提供優質超卓的服務體驗。過去兩年，疫情為全球旅遊業帶來嚴峻挑戰，訪港旅客驟降，港人未能外遊，旅行團規模受限等，本地旅遊業首當其衝。以提供旅遊活動為主軸的昂坪360便以全新思維及策略應對難關，堅守「安全第一」、「以客為先」、「提供獨特旅遊體驗」的宗旨，不斷推陳出新，尋找具創意的聯乘活動，為海外及本地旅客持續提供優質的旅遊體驗。

▲ 昂坪360位於大嶼山，為結合大自然景觀和悠閒玩樂的旅遊景點。

於2006年開幕的昂坪360，是香港最具特色的旅遊景點之一。其位於大嶼山得天獨厚的地理位置，提供結合大自然景觀及悠閒玩樂的旅遊體驗，在約25分鐘的昂坪360纜車旅程中，旅客可欣賞到北大嶼郊野公園、東涌灣、天壇大佛、港珠澳大橋和香港國際機場等景色。在致力提供安全纜車服務的同時，昂坪360亦不斷緊貼市場及環境趨勢，以創新精神調整銷售策略，推出嶄新跨界別聯乘項目，吸引不同年齡層的賓客造訪，帶領他們認識品牌故事，體驗昂坪之美。



疫情下，昂坪360透過舉辦多個聯乘活動，以滿足不同年齡層和界別賓客的需要。其中與國際知名設計師Vivienne Tam合作，於大嶼山昂坪取景拍攝其品牌首個全球綫上時裝騷，模特兒在昂坪纜車、昂坪市集及心經簡林等著名景點「行天橋」，將城市與大自然連結，讓全球旅客以全新角度感受香港獨有的美麗。另邀請前殘奧輪椅劍擊金牌得主余翠怡參與拍攝，並透過昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation推動國際時尚的多元共融。

▲ 昂坪360與國際知名設計師 Vivienne Tam合作，發佈全球首個線上時裝騷。

此外，第五波疫情使本地學生提早放暑假，昂坪360亦特意推出免費「昂坪360網上導賞團」，讓親子透過網上視訊平台，安在家中用眼睛旅行，隨專業導遊以互動方式介紹昂坪及大澳特色景點及歷史文化。因應社交距離限制，昂坪360另推出「360 私人訂製大嶼遊」，旅客可按個人喜好自訂行程，組合大嶼山景點、工作坊、旅遊路綫等，自組小型旅行團出遊。

▲ 舉辦「昂坪360網上導賞團–大澳篇」，冀為留家抗疫的基層學童，帶來趣味學習體驗。

同時昂坪360為迎合科技發展的大趨勢，逐漸加強綫上、綫下服務質素，並糅合科技元素於旅遊體驗之中，例如完善的網上售票系統及機制，供海外或本地旅客快速預訂門票；善用不同社交平台與旅客溝通，提供最新活動資訊，並針對本地市場強化宣傳效果；構思獨特的「360°元宇宙初體驗」，結合真實與虛擬的獨特旅遊體驗，涵蓋虛擬商店及NFT昂坪市集，讓旅客進入元宇宙（Metaverse）世界探索太虛幻境。

▲ 「360°元宇宙初體驗」涵蓋虛擬商店及NFT昂坪市集，結合真實與虛擬的獨特旅遊體驗。

積極履行企業社會責任



能成為大眾心目中的最愛品牌，昂坪360認為履行企業社會責任尤其重要。其中「360義工隊」與社福機構及安老院舍合作，透過視像探訪長者，表達關懷；另派發福袋與物資予社福機構、老人院舍及少數族裔社群等，發揮助人精神；年中舉辦的「360°元宇宙初體驗」更與香港盲人輔導會合作，邀請展能藝術家創作NFT作品，及在昂坪市集「Pop Up墟市」攤位售賣盲人工廠 「木廠街 19 號」的自家品牌手工皂和手作精品，推動傷健共融、藝術無界的精神。昂坪360團隊相信人與人之間的實體接觸，始終不能被虛擬溝通方式取代，為此一直密鑼緊鼓在各個範疇做好準備，包括在監測營運、軟硬件設備等方面，務求以最佳面貌迎接「疫後新常態」及來自世界各地的旅客。

▲ 昂坪360首次與香港盲人輔導會合作，於「360°元宇宙初體驗」項目推動藝術無界及傷健共融。

（特刊）