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【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山

商業 17:57 2022/08/30

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PROTREK認為員工是企業最重要的資產，「4天工作制」將有利員工身心發展，與公司達至雙贏局面。（PROTREK）

香港戶外用品專門店PROTREK宣布，將於9月起為所有文職員工試行「每周4天工作制」，而且不會減少現有福利及薪酬。事實上，為吸引人才和留住員工，日本、韓國、新西蘭、英國和愛爾蘭等國家都有企業試行4天工作周，而且大都取得正面成果。

【元宇宙】企業尋求建元宇宙虛擬辦公空間　促進混合辦公新常態

PROTREK表示，在「4天工作制」下，文職員工將會多一天「適健假期」（Wellness Day），並鼓勵員工善用該假期進行行山等戶外多運動，讓他們達至更多的工作與生活平衡（work-life balance）。

PROTREK認為員工是企業最重要的資產，「4天工作制」將有利員工身心發展，與公司達至雙贏局面，並呼籲各大企業在人力資源策略中重新思考「4天工作周」的可行性。

【工作健康】關注工作空間設計　助員工提升生產力

對於「4天工作制」會否影響員工工作效率，PROTREK則表示，每個人有不同的心理狀況，因此每個人都有不一樣的最佳工作時間，只要員工和管理層之間作出良好溝通，例如在安排上不會全體人員在同一個工作日放假，基本上不會對業務帶來太大影響。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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