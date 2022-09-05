高誠財富管理聯合家族辦公室　客戶信賴的跨界理財服務

獎項：聯合家族辦公室最佳投資銀行配置



近年財富管理行業生態不斷演化，若要持續蓬勃發展，就必須革新經營理念。自2022年初以聯合家族辦公室及獨立投資管理人模式開拓財富管理業務的高誠財富管理（Crosby Wealth Management）認為，必須擺脫往日傳統才可緊貼客戶需要。公司新聘任內部專家諮詢團隊，專攻特殊投資主題，並仰賴自家投資銀行，以低間接成本供應投資銀行產品和資本市場融資渠道，逐步發展為深受客戶信賴的跨界理財服務品牌。

▲ 高誠財富管理行政總裁鄧思傑認為公司以本地投資銀行為基礎，在同行競爭中別具優勢。

以本地投資銀行為基礎 提升競爭力



業績回報是拓展私人財富管理業務的基石。高誠集團以聯合家族辦公室形式，為家族辦公室、超高淨值和高淨值客戶提供可觀的投資業績和回報。高誠財富管理行政總裁鄧思傑表示：「我們是一家以本地投資銀行為基礎的聯合家族辦公室，專注中型市場交易和結構化方案等的市場空隙，比如金融科技、醫療科技和藝術等熱門投資主題。縱觀市場上有許多新的家族辦公室及獨立投資管理人，他們與高誠財富管理一樣，能為私人客戶提供優質的投資服務，但由於他們公司內部沒有投資銀行平台，必須透過第三方提供產品和資本市場方案，較難以快速及低成本條件提供投資機會予客戶，故此我們在同行競爭中別具優勢。」



為保障客戶財富，高誠財富管理亦密切監控客戶投資的風險及回報。近年大環境傾向選擇較低風險且穩定回報的投資，為客戶財富保值。鄧思傑強調公司會嚴選財政穩健，擁有高淨現金和管理妥善的公司，另物色高利率的定期存款、優質股票和私募股權投資，以抵禦市況波動。短線投資方面常見將財產暫存於3至6個月的美元定期存款或貨幣基金，同時觀望其他投資機會；中長線投資則關注高增長股票，以長遠增值為目標。

▲ 鄧思傑強調公司會嚴選財政穩健，擁有高淨現金和管理妥善的公司，另物色高利率的定期存款、優質股票和私募股權投資，以抵禦市況波動。

組成專家諮詢團隊 專攻特殊投資主題



不少高端客戶近年亦開始留意特殊投資主題，例如金融科技及醫療科技。這些項目比傳統投資具彈性和韌力，只要謹慎管理風險，有機會達到財富保值和增值雙贏。為此，高誠財富管理為特別投資主題自設內部專家諮詢團隊，其中邀來三位分別在財富傳承、醫療科技和房地產投資饒富經驗的專家顧問加入團隊，根據客戶的風險胃納篩選投資，包括財富規劃主管白璐華、科學顧問葉德俊博士及執行董事周德輝。高誠財富管理集中招攬對財富管理新趨勢擁有相同信念、希望擺脫傳統私人銀行框條的人才，夥拍內部專家諮詢團隊為高淨值客戶提供財富增值及策劃的行內專業意見。

▲ （左起）科學顧問葉德俊博士、執行董事周德輝、財富規劃主管白璐華及行政總裁鄧思傑。

專注房地產逾25年的執行董事周德輝對房地產投資和撤資別具敏銳觸覺，擅於審視本地及海外房地產市場，助家族辦公室和高淨值人士計劃財富方案；科學顧問葉德俊博士是資深醫療行業人士，在癌症研究、分子診斷和藥物科學方面擁有豐富經驗，曾為家族基金、慈善基金、機構和投資者擔當專業顧問，評估新開發的生物技術、分子診斷和製藥公司的投資機會；財富規劃主管白璐華過往則在財富轉移領域擁有卓越成就，旨為客戶財富創造流動性，他指出：「超過85%的企業屬於家族管理，財富承傳至關重要。對於高淨值人士來說，能在不影響自己資金流動情況下，為財富承傳和慈善事業創造流動性是一個非常吸引的方案。」



拓展綫上綫下金融科技



作為一間具前瞻性的公司，高誠財富管理相信金融科技的發展和數碼化的成熟，將持續為市場帶來正面影響，銳意隨科技發展的步伐擴展服務及產品項目，發掘更多虛擬資產的投資機會。實時數據、科技貸款、風險管理等等，不但降低了客戶的交易成本，節省時間，亦使低流動性投資更具流動性，提高業績。葉德俊博士特別指出，科技發展帶來了資訊數碼化和人工智能等工具，讓專家在評估生物技術公司的優缺點時更為方便，尤其對於公司及產品的盡職調查、產品認證申請程序，以至產品推廣都可以更為準確、快捷，最終有助投資者快速回應及落實投資決策。



（特刊）