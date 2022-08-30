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【有相睇】低市價2%購連特色大戶　單位設大平台　呎價僅約1.4萬

股樓投資 18:09 2022/08/30

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有換樓客趁樓價回調入市，成功低市價2%購入特色單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣環宇海灣6座低層連平台特色戶，實用面積873平方呎，四房套連士多房間隔，外連281平方呎平台，原叫價1,380萬元，終減價132萬元，以1,248萬元易手，實用呎價約14,296元，低市價2%。

代理透露，買家為換樓客，一個月前沽出同區兩房單位，現趁機換購特色大單位。從代理提供相片所見，單位有雅緻裝修，可即買即住，而且平台面積夠大。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2014年以907.5萬元購入上址，其後於2018年以1,250萬元轉名，由兩名轉為一名，雖然現帳面蝕2萬元，但實際帳面獲利340.5萬元 。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 環宇海灣 美聯物業

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