【業績｜眼科股】希瑪眼科上半年收入增69%至8.8億　純利增8%、毛利率跌至27.9%

▲ 希瑪眼科上半年收入增69%至8.8億 純利增8%、毛利率跌至27.9%

希瑪眼科 （03309） 公布中期業績，今年上半年收益接近8.82億元，按年增長69.1%，上半年股東應佔利潤達1481.5萬元，按年增長8%。希瑪眼科上半年的毛利率及淨利潤率均有所下降，當中上半年毛利率為27.9%，較去年同期下跌6.4個百分點；淨利潤率為0.4%，按年下跌2個百分點。

公司表示，期內香港的診所網絡規模龐大且不斷擴張，來自香港營運的收益按年增加128.9%至5.84億元，收入佔比為66.2%，主要由於醫療耗材銷售增加，以及新收購的嘉賓眼科及視光師驗眼中心業務收入貢獻，以及核心醫療服務增長所致。

而上半年來自中國內地的業務收益增加11.8%，主要由於新收購的深圳愛康健業務的整合所致。

希瑪眼科表示，香港醫療業務以及內地眼科業務的毛利率均較2021年同期下跌，前者下跌8個百分點至22.9%，後者下跌12.5個百分點至25.1%，主要是受到疫情的不利影響。

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記者：梁安琪