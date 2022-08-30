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【全球通脹】兩大米出口國泰國越南 首次聯合同意加米價 本港米價或受影響

理財智慧 16:35 2022/08/30

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在全球糧食價格高漲之際，兩大米出口國泰國和越南於周一（29日）合作調高國際米價，是自兩國今年五月展開磋商以來首次同意調整價格。

泰國農業與合作社部長的顧問阿隆功（Alongkorn Ponlaboot）於周一發表聲明指，泰國與越南作為全球第二及第三大稻米出口國，同意合作提高全球米價，目的是擴大兩國在國際市場討價還價的權利，改善米農收入。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

阿隆功表示，雖然現時未有具體生效日期，亦無法確定加價能否達成目標，但強調已與「農業戰略夥伴共同邁進第一步」，雙方代表正將新一輪談判摘要及有關建議提交予各自農業部長審議。

根據美國農業部數據指，泰國與越南佔全球約一成稻榖產量，佔全球大米出口量約26%。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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