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日本「經營之聖」離世 稻盛和夫享年90歲

環球社會熱點 17:40 2022/08/30

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日本共同社周二（30日）報道，日本京瓷公司創辦人、名譽董事長稻盛和夫於上周三（24日）離世，享年90歲。 稻盛和夫被外界稱為「經營之聖」，他在2010年應政府請求，出手打救已破產的日本航空，兩年內把日航轉虧為盈，成為商壇傳奇。

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共同社報道指，稻盛和夫於上周三在京都市內寓所離世，享年90歲。葬禮和告別儀式已私下舉行，日後或舉辦追思會。

稻盛和夫出身鹿兒島市，他1959年創建京都陶瓷公司（現名為京瓷），專門生產工業用陶瓷，並擔任社長及董事長職務，1997年起改任名譽董事長。稻盛獨特的「變形蟲式管理」方式，將企業員工分成小型單位，各自訂立目標，使員工更加了解單位責任及能力。

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稻盛和夫1984年創立當地3大電信商之一的KDDI，與Panasonic創始人松下幸之助、Sony創辦人盛田昭夫、以及本田（Honda）創始人本田宗一，被稱為日本四大「經營之神」。

2010年已屆78歲的稻盛和夫，應當局請求出手打救已破產的日本航空，成為日航董事長。稻盛在兩年之間日航業務轉虧為盈，日航的股票亦於2012年9月重新上市。

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責任編輯：郭麗明

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