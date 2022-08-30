【大行點睇】內地現貨煤價現下行風險 高盛維持兗礦能源1171沽售評級

高盛發表報告，兗礦能源（01171）今年上半年業績好過預期，惟內地現貨煤價有下行風險，預計海運動力煤價格將從2022年每噸300美元，下跌至2023年的每噸200美元。該行指，由於兗礦能源合同銷售佔比最少，現貨海運動力煤銷售最多，煤價下跌對兗礦能源盈利最不利，高盛維持兗礦能源「沽售」評級，目標價由10.7元上調至14.2元。

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此外，由於目前基準煤價較高，高盛將兗礦能源2022年全年盈利預測下調11%，2023至2024年盈利預測上調24%至36%，同時將2022年下半年和2023年內地現貨動力煤價格預測，由每噸650元人民幣上調至每噸800元人民幣。

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記者：張以正