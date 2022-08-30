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【業績｜內銀股】建行上半年按年多賺5.44%　不派中期息　涉房地產業的貸款不良金額和不良率雙升

股市 19:29 2022/08/30

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建設銀行 （00939） 公佈截至6月底止上半年中期業績，純利1616.42億元（人民幣，下同），按年增5.44%；每股收益0.65元，按年增6.6%。不派中期息。截至6月底，房地產業不良貸款金額227.24億元，較去年底增67.9%；房地產業不良貸款率2.98%，較去年底增1.13個百分點。

個人住房貸款不良率0.25%

個人住房貸款方面，截至6月底，不良貸款金額161.4億元，不良貸款率0.25%，分別較去年底增25%、增0.05個百分點。

建行上半年經營收入3903.61億元，按年增2.5%。當中利息淨收入3173.4億元，增7.2%；手續費及佣金淨收入688.23億元，降0.9%。信用減值損失1032.94億元，縮減4.6%。

上半年淨利息收益率2.09%，按年降0.04個百分點。6月底，該行整體不良貸款率1.4%，較去年底降0.02個百分點；撥備覆蓋率244.12%，升4.16個百分點；核心一級資本充足率13.4%，降0.19個百分點。

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編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 業績公布 建設銀行（滬：601939）

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