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【比亞迪1211】比亞迪低開8%　股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　料6月底起累減持逾17億元比亞迪大貨

股市 09:23 2022/08/31

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【比亞迪1211】「股神」巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億　料6月底起累減持逾17億元比亞迪大貨

股神巴菲特（Warren Buffett）減持比亞迪 （01211） 。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway），上周三（24日）於場內減持比亞迪133.1萬股或0.12%，每股平均價約277.1016元，套現3.69億元。巴菲特減持後，於比亞迪的持股量降至19.92%或2.19億股。

比亞迪低開8%，報242元，創三個月低。

巴菲特在大中華股市唯一持股逾5%的股份就是比亞迪

據比亞迪中期業績披露，截至6月底，巴菲特原持有2.25億股比亞迪，對比最新持股量的2.19億股，減少628.1萬股，若以上周三沽貨均價277元推算，累計減持貨值17.4億元。

股神巴菲特靠四招「神操作」隱藏減持比亞迪行徑【下一頁】

巴菲特在大中華股市唯一持股逾5%的股份就是比亞迪，今年7月11日，聯交所中央結算系統（CCASS）倉位突然增加，當中約2.25億股比亞迪調入花旗倉位，由於股數與巴菲特的比亞迪持股數目一致，故惹來巴菲特部署減持疑雲。

巴菲特在2008年9月以每股8元，買入2.25億股比亞迪股份，作價僅18億元。

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）

【開市9點半】大摩測中行目標價最牛睇6.57元　中國巴菲特大沽「長情股」比亞迪

記者：李哲毅

港股 美股 巴菲特 比亞迪股份（01211）

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